Qu'est-ce qu'une science "humaine" ? (Nice)

Docto'SHAL, l'association des doctorant.e.s de l'école doctorales SHAL de l'université Côte d'Azur, tient sa journée d'études doctorales et interdisciplinaires :

« Qu'est-ce qu'une science "humaine" ? »

le VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025, à l’Université Côte d'Azur (Campus Saint Jean d'Angély, MSHS Sud-Est, Salle de conférence, Amphi 031).

Il sera également possible d’assister à la séance en ligne (visioconférence) en nous demandant le lien à l’adresse mail suivante : casimir.lejeune@univ-cotedazur.fr.

—

Programme :

9h00 – 9h15 : Accueil des participants et mots d’ouverture

9h15 – 10h05 : Bruno PACE (Artiste-chercheur) : « Cartographies en jeu : À la recherche de l’extra-disciplinarité »

Session 1 : Quel « humain » pour quelle science « humaine » ?

10h05 – 10h45 : Giuseppe AL MAJALI (Doctorant en philosophie, ENS, Paris) : « Humanisme et modernité chez Claude Lévi-Strauss : un terrain conflictuel »

10h45 – 11h05 : Pause café

11h05 – 11h45 : Valentin DENIS (Doctorant en philosophie, EHESS, Paris) : « L'anthropologie philosophique de Bruno Latour »

11h45 – 12h25 : Maéva GUARDIA (Doctorante en philosophie, Université Côte d’Azur, Nice) : « En quels sens la médecine est-elle une science humaine ? »

12h30 – 13h45 : Pause déjeuner

Session 2 : Les « sciences humaines » aujourd’hui : quelles méthodes pour faire face à quels enjeux ?

13h45 – 14h25 : Carla DREIJ (Doctorante en communication et gender studies, Université Côte d’Azur, Nice) : « Penser l’intersectionnalité dans les sciences humaines : enjeux critiques, épistémologiques et communicationnels »

14h25 – 15h05 : Ghitha BOUAZZA (Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc) (EN DISTANCIEL) : « Faire science de l’humain à l’âge des médiations techniques : une lecture médiologique »

15h05 – 15h45 : Charlotte PIARULLI (Doctorante en philosophie, Université Toulouse 2 Jean Jaurès) : « Être "un œil qui écoute". Négocier avec les sujets étudiés dans le contexte de la philosophie de terrain »

15h45 – 16h : Pause café

Session 3 : La construction d’une identité pour les sciences « humaines »

16h – 16h40 : Tom LEMAIRE (Doctorant en philosophie et histoire des sciences, EHESS, Paris) : « Refonder la sociologie, écarter la Biologie ? (France, 1945-début des années 1950) »

16h40 – 17h10 : Jeremy ATTARD (Post-doctorant en philosophie, Aix-Marseille Université, Marseille) : « Monisme et pluralisme épistémologique : les sciences humaines et sociales sont-elles des sciences comme les autres ? »

17h10-17h40 : Conclusions et remerciements

—

Resp. : Maeva GUARDIA, Casimir LEJEUNE, Lauriana DUMONT, Luca Tsingos, doctorant.e.s de l'ED SHAL et membres du bureau de Docto'SHAL.