Le monde en guerre ? Rencontres internationales de Genève 2025

ELON E. J. HOBSBAWN, le court XXe siècle est l’âge des extrêmes — avec deux conflits mondiaux, les « criminalités de masse » des stalinisme, fascisme et nazisme, les génocides, Hiroshima et Nagasaki atomisés pour intimider l’U.R.S.S (6, 9 août 1945), la Guerre froide, les guerres coloniales, l’ex-Yougoslavie à feu et à sang. Après 1948, ajoutons les carnages au Proche-Orient qui culminent le 7 octobre 2023 en Israël puis à Gaza où, en 2025 – « au cœur des ruines », avec 15 000 enfants palestiniens tués sans les enfouis non retrouvés -, ce qui « reste défie les mots ».

L’âge extrême de la destruction accouche aussi d’instances de négociation universelles, dont la SDN (1919), puis l’ONU (1945), modèle en 1946 des Rencontres internationales de Genève. Leur mandat : mettre la guerre hors la loi et maintenir la paix, bien précaire de l’humanité.

En 2025, où réside cet idéal démocratique ? De l’Ukraine à Gaza, sous les frappes des présidents-autocrates V. Poutine et D. Trump, les normes du droit international « bâti pour conjurer la répétition des barbaries de la Seconde Guerre mondiale » vacillent, tandis qu’agonise la « diplomatie qui avait ses règles et ses faiblesses, mais qui tendait à pacifier les contentieux plutôt qu’à les exacerber » (J.-P. Filiu).

Comparer est complexe, l’Histoire repasse peu les mêmes plats. Une époque n’est pas une autre. Pullulent les responsabilités politiques ou économiques qui menèrent les nazis à raser la démocratie de Weimar, avant de mener la guerre totale en Europe, dit J. Chapoutot, invité des Rencontres internationales de Genève. Sommes-nous dans un nouveau « moment » Weimar ? Autocratie, illibéralisme, litiges béants, asthénie diplomatique et démocratique, politique du drone et du missile, budgets de réarmement : ces périls augurent-ils un nouveau monde en guerre ? Chimère que l’éthique de la « paix universelle » selon les Lumières ? — Michel Porret, Président des Rencontres Internationales de Genève.

