Formes et figures du triage (Strabourg)

Formes et figures du triage

16 et 17 Septembre 2025

Colloque organisé par Francesca Cassinadri (docteure en littérature comparée, Université de Strasbourg), Vittoria Dell'Aira (doctorante en littérature francophone, Université de Strasbourg), Laura Braun-Parvez (docteur et praticien hospitalier, CHU de Strasbourg, étudiante Master 2 Ethique, Université de Strasbourg)

Université de Strasbourg, Salle de conférence de la MISHA, 5, allée du Général Rouvillois, 67000 Strasbourg

Programme

Mardi 16 septembre

9h15 - Accueil des participant·es

9h45 - Ouverture par les organisatrices

Session 1. Modération Francesca Cassinadri

10h30 - Table ronde Triage et histoire de l'Alsace : archives et récits avec Frédérique Neau-Dufour (historienne et écrivaine), Catherine Maurer (professeure d’histoire contemporaine, Université de Strasbourg, UMR ARCHE) et Jérôme Schweitzer (archiviste paléographe, docteur en histoire contemporaine de l’EPHE et de l’Université Paris Dauphine-PLS, chercheur associé de l’UMR ARCHE, Université de Strasbourg)

12h - Pause déjeuner

Session 2.

14h - Projection commentée d’un épisode de la série Hippocrate de Thomas Lilti

Pause

Session 3. Modération Jean-Christophe Weber et Laura Braun-Parvez

15h15 - Panel De la neuroscience et de la médecine avec Demian Battaglia (chercheur CNRS, Institut de neurosciences des systèmes, ITI-NeuroStra, Université de Strasbourg), Céline Lefève (professeure de philosophie de la médecine, chercheuse au laboratoire SPHERE, Université Paris Cité) et Patrick Karcher (docteur gériatre, PH en retraite du CHU de Strasbourg, directeur de l’EREGE, responsable unité d’éthique clinique du CHU de Strasbourg)

Mercredi 17 septembre

Session 1. Modération Gaëlle Le Dref

9h30 - Panel Triage et accès à l’éducation avec Elise Tenret (maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Paris Dauphine-PLS, membre du laboratoire IRISSO) et Marie Lauricella (ingénieure d’études, chargée de médiation scientifique au sein de l’Équipe Veille & Analyses à l’IFE de Lyon)

Pause

Session 2. Modération Michel Laurain

10h45 - Panel Triage et humanitaire. Droit et demande d’asile avec Guillaume Dartigue (docteur en droit public, Université de Strasbourg) et Adèle De Mesnard (avocate et docteure en droit public)

12h - Pause déjeuner

Session 3. Modération Vittoria Dell’Aira

14h - Panel Humanitaire : mise en récit et en image d’un tri introduit par Valérie Gorin (directrice de la formation au Centre d'études humanitaires de l'Université de Genève), suivi d’une table ronde avec Louis Witter (journaliste et photographe) et Marina Skalova (autrice et traductrice littéraire)



