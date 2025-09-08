Repenser la critique d’art. Regards sur la création contemporaine en Afrique (Univ. de Bondoukou, Côte d’ivoire)

L'art contemporain en Afrique fait l’objet de si peu de discours critiques et de réflexions théoriques car il est presque absent dans la presse artistique. Nous trouvons des articles sur l’art contemporain en Afrique de manière générale et des textes consacrés à tel ou tel artiste, mais ceux-ci ne relèvent souvent pas de la critique artistique et analysent moins le processus de la création des oeuvres et leur réception esthétique. Les pratiques artistiques contemporaines sur le continent africain sont extrêmement riches et variées, reflétant la diversité des cultures, des médiums, des traditions et des expériences qui les composent. Elles sont en constante transformation, influencées par des facteurs tels que la mondialisation, la nouvelle technologie, les changements sociaux et les échanges interculturels.

Cependant, le discours qui l’entoure reste souvent superficiel, journalistique et fragmentaire. Cette quasi-absence de textes critiques limite la compréhension des enjeux artistiques, esthétiques et socio-politiques qui sous-tendent les oeuvres, suscitant ainsi le besoin de comprendre pourquoi l’art contemporain en Afrique connaît une crise du discours critique.

La critique d'art en Afrique doit donc s'engager dans un processus de décolonisation des discours et des pratiques en intégrant les réalités culturelles, sociales et politiques du continent. Cette approche implique une reconnaissance des diversités culturelles et des histoires spécifiques qui façonnent les pratiques artistiques contemporaines. La critique d’art est une sorte « d’intermédiaire éclairé » entre les artistes et le public qui révèle la richesse de la pratique artistique et met en lumière l’univers et les intentions de l’artiste d’origine africaine. La réception de l'art contemporain d’Afrique sur la scène internationale pose également des défis à la critique. Le commissaire d’exposition et critique d’art Simon Njami note que « la manière dont l'art africain est exhibé dans les galeries internationales renforce parfois des stéréotypes, négligeant la richesse des pratiques contemporaines ». Cela souligne l'importance d'une critique qui ne se contente pas de décrire les oeuvres, mais d’offrir un autre regard qui interroge également les contextes institutionnels et les dynamiques de pouvoir qui les entourent. Cette dynamique appelle à une critique qui valorise les artistes d’origine africaine non seulement en tant que créateurs, mais aussi en tant que penseurs critiques de leur propre réalité.

Qu’est-ce que la critique d’art en Afrique ? Quels sont ses objectifs ? Que pouvons-nous attendre d’elle ? En quoi se distingue-t-elle de l’histoire de l’art et qu’en est-il de sa relation avec l’esthétique ? Qui est le critique d’art? Quelle est la nature de sa relation avec la création contemporaine en Afrique ? 2

Quel est son projet et quelle est sa méthode? Quel discours développe-t-il pour l’art contemporain d’Afrique ? Comment les discours sur les pratiques artistiques contemporaines évoluent-ils à travers des terminologies précises et un vocabulaire spécialisé ?

—

Ce colloque international intitulé « Repenser la critique d’art : Regards sur la création contemporaine en Afrique » vise à explorer les dynamiques et les défis actuels de la critique d'art sur le continent africain. En réunissant des critiques d’art, des universitaires, des artistes, des chercheurs, des commissaires d’exposition/des curateurs et des professionnels du secteur, cet événement se propose de réévaluer les paradigmes traditionnels de la critique artistique à la lumière des pratiques contemporaines. Les participants seront invités à engager des réflexions sur la critique d’art en tant que concept qui s’actualise dans un rapport théorie/pratique à travers la création contemporaine en Afrique. Ce colloque favorise un dialogue enrichissant qui nécessite une réévaluation des méthodes et des discours critiques en cours. En adoptant une approche critique plus inclusive et contextualisée, il est possible de contribuer à offrir des nouveaux regards sur la création contemporaine en Afrique.

En ce sens, le colloque se déclinera selon les axes suivants:

- Repenser la définition de la notion de la critique d’art

- La critique d’art en Afrique : Concept et rapport théorie-pratique

- Discours critique, création-recherche/recherche-création et réception esthétique

- Discours critique : outils, méthodes, contextes et analyses

- Rôle des critiques d’art dans la perception de l’art contemporain d’Afrique sur la scène internationale.

- Pratique contemporaine multidisciplinaire et discours critique

- Dialogue entre artiste d’origine africaine, critique d’art et curateur

- Importance des formations sur la critique d’art en Afrique

- Les nouvelles plateformes et médias numériques pour la critique d'art en Afrique

- Importance de la terminologie et du vocabulaire spécialisé dans les discours critiques

—

Dates du colloque : les 10, 11 et 12 février 2026. Le dernier jour du colloque sera consacré au vernissage d’une exposition d’art contemporain africain à l’université de Bondoukou.

Modalités de soumission :

Les propositions de communication (de 300 à 500 mots) accompagnées des noms et prénoms de l’auteur(e), de sa biographie et d’une brève notice bibliographique sont à envoyer pour lundi 5 décembre 2025 à l’adresse suivante :

critiquedart.colloque@gmail.com

Les réponses seront données le 05 janvier 2026 au plus tard.

—

Comité scientifique :

Comité d'organisation :

—

Langue acceptée: Les communications doivent être présentées en français.

Date de publication : Septembre 2026.

—

Frais de participation :

77 euros (50 000 FCFA) pour les enseignants, 61 euros (40 000 FCFA) pour les journalistes et professionnels du secteur, 35 euros (30 000 FCFA) pour les doctorants.

Les frais sont payables par voie de transfert d’argent auprès de Dr Désiré AMANI (+225) 07 8983 8340 (Orange Money / Wave) ou par Western Union, au plus tard le 25 Janvier 2026.

Confirmer son paiement par un message SMS au numéro (+225) 07 89 83 83 40 ou par une capture d’écran via WhatsApp au numéro (+33) 07 51 27 86 10.

Nous sommes impatients de découvrir vos contributions et de stimuler un dialogue enrichissant sur la critique d'art en Afrique.

NB : La participation au colloque, pour toute communication acceptée, est conditionnée par le paiement effectif des frais d’inscription. En cas de désistement, les auteurs des communications sont priés de prévenir les responsables du colloque le plus vite possible pour ajustement du programme.