« Soleil noir. Créations et saccages d’Hélios » : Muse Medusa (n°13, 2025)

Muse Medusa, n° 13, 2025 :

« Soleil noir. Créations et saccages d’Hélios »,



Sous la direction d' Eftihia Mihelakis et Clara Dupuis-Morency

Dans le cadre du 13e dossier de MuseMedusa, nous demandons : qui, aujourd’hui, seraient les héritier.ères, su.es ou insu.es, de Gautier, de Nerval et de Hugo, réintroduisant par leur création de la nuit au cœur du jour ? Le soleil noir d’aujourd’hui est-il encore l’astre de la mélancolie ? À l’ère du jour perpétuel des écrans qui projettent leur lumière bleue dans la nuit, des projecteurs de l’actuel braqués sur le présent (Agamben, 2008; Didi-Huberman, 2009), ce dossier veut réactualiser la figure du soleil noir en interrogeant comment la littérature et les arts permettraient une crise de l’expérience subjective dans le régime d’hybervisibilité, créant des espaces à la luminosité oxymorique de cet astre, luisance dans l’obscur où clignotent des signaux d’existence précaire.

En appelant aux saccages de l’astre solaire, à quels sabotages vous avons-nous convié⋅e·s ? Quelles lumières, quels pouvoirs, souhaitions-nous mépriser ? Et à quelle mission, possible ou condamnée, avons-nous convoqué la littérature ?

La figure du soleil arbore plusieurs visages contradictoires dans l’imaginaire littéraire et artistique. Dans la mythologie grecque, Ἥλιος / Hêlios est le dieu du Soleil personnifié ; ce dernier est représenté avec une couronne rayonnante chevauchant un char à travers le ciel. Comme le rappelle l’helléniste Eleni Pachoumi, Hélios est un dieu « qui porte la joie au cœur des hommes », au point où dans d’autres textes antiques, le dieu est au cœur même de la fertilité : « la terre, écrit-elle, fleurit quand [il] brill[e] sur elle et les plantes sont fructueuses quand [il] ri[t] […]1 ». Vitesse, expansion et mobilité sont au cœur de cette figure embrasée qui sillonne le panthéon mythologique. Or, Hêlios est rarement vénéré à titre de divinité majeure en Grèce antique, sauf sur l’île de Rhodes qui lui consacre une statue gigantesque à l’entrée de son port, considérée comme l’une des Sept Merveilles du monde antique.



Hêlios est aussi panoptes, celui « qui voit tout », prêt à sévir contre les délinquan·te·s. Dans l’Odyssée, Hêlios espionne les amants Aphrodite et Arès, et les dénonce à Héphaïstos, qui piège le couple dans des filets invisiblement fins pour les humilier et les punir. Énergie pyrophorique ou puissance oculaire se transforment en autant d’outils employés par les figures divines au sommet du panthéon, lesquelles les façonnent à l’image de leurs désirs. Encore dans l’Odyssée, Ulysse et son équipage se trouvent sur l’île d’Hêlios où les nymphes, filles du soleil, gardent son bétail. Lorsque les marins, à court de nourriture, tuent et mangent les animaux du dieu, Hêlios sollicite l’aide de Zeus pour exercer sa vengeance et décimer tous les marins sauf Ulysse, contraint de rentrer seul sur son île.



En bonnes héritières de Michel Foucault, nous nous méfions donc de ce soleil Panoptes, cette conscience qui émerge, avec la société moderne, de la croyance que tout peut être observé à tout moment, sous-tendant un régime de transparence des sujets non seulement dans leur identification à l’autorité de la loi, mais dans l’exigence d’une clarté à soi. À Hêlios rien n’échappe, il est prêt à surprendre et à dénoncer les coupables, les amants et les clandestins. Ce dossier appelle d’autres filiations ... :

Sommaire

Avant-propos

Eftihia Mihelakis et Clara Dupuis-Morency, « Saccages du soleil »

Saccage à l'oeil qui voit tout !

Loxón, « Dans le feu »

Benjamin Gagnon Chainey, « Mirages suicidaires dans le mausolée guibertin »

Laurent McDuff, « Le concernement »

Magaly Roy, « Confines »

Isabel Voisin, « Poésies sonores solaires »

Saccage au règne du jour !

Catherine Mavrikakis, « Naître du soleil »

Hugo Satre, « Lire dans la perspective du cosmos : l’implicite littéraire de la pensée de Baruch Spinoza »

Frédérique Collette, « L’agir de la mort dans Le deuil du soleil de Madeleine Gagnon »

Maxime Fecteau, « Ma vieille, tu m’as jeté sur une nouvelle planète »

Clara Marciano, « Aéroplane »

Samuel Desmeules, « Des manies »

Saccage à la dictature du réel et de l’immédiat !

Louis-Thomas Leguerrier, « Dans la caverne de l’Université : Lourdes de Catherine Lemieux ou le réel incendié »

Elise Denis, « L’éclipse chronique dans Sombre printemps d’Unice Zürn »

Tom Brabant, « Faux-soleil »

Adrien Savard-Arsenault, « L’intangible et l’intolérable : traumatisme et soleil noir chez Olivia Rosenthal »

Sophie Rabau, « Signalement »

Saccage aux monomanies !

Sarah Boutin, « Être pierre »

Chantal Ringuet, « Noir vautour. Prélude du cygne »

Tassia Trifiatis-Tezgel, « Quatre poses sur vingt-quatre »

Simon Harel, « Qui es-tu Patricia Hale-Naipaul ? »

Mathilde Savard-Corbeil, « Au-delà du minotaure et de la mélancolie : écrire Dora Maar »

Brigitte Denker-Bercoff, « La racine de qui nous éblouit est dans nos cœurs = Soleil du soleil (hommage)»

Entretien

« Avaler le soleil », entretien avec Anahita Norouzi