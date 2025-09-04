Revue
La Revue des lettres modernes, 2025 - 9 : « La plus petite France ». Visions irrégulières de la France défaite (1940-1944)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2025
  • EAN : 9782406189640
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18965-7
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 1
  • 276 pages
  • Prix : 38
  • Date de publication :
Publié le

Sous la direction de Victoria Pleuchot et Julien Roumette

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », n° 9, série « Les Irréguliers », n° 1, 2025.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire