Décadrer la fin

la revue lausannoise Décadrages consacre une livraison à l'inachèvement, à l'intiative de Noé Maggetti à qui l'on doit un récent dossier critique d'Acta fabula sur les "Dispositifs de vision"

https://www.fabula.org/revue/sommaire19645.php

Décadrages, n° 53-54 | 2025 : "Inachèvements" (dir. Noé Maggetti)

https://www.fabula.org/actualites/129226/decadrages-n-53-54-2025-inachevements-dir-noe-maggetti.html

Le dossier de ce numéro double, dirigé par Noé Maggetti, s’intéresse à la problématique complexe de l’inachèvement. Il regroupe des études de cas se penchant sur des œuvres inachevées de cinéastes comme Raúl Ruiz, Hollis Frampton, Federico Fellini, Mirentxu Loyarte et Michel Soutter, tout en proposant par ailleurs une ouverture à d’autres médias comme le jeu vidéo, la télévision et la littérature. La rubrique suisse, dirigée par Chloé Hofmann et Sylvain Portmann, poursuit quant à elle sa réflexion sur l’histoire et l’actualité du cinéma helvétique.

Sommaire en ligne via OpenEdition mais aussi directement depuis Fabula…