Quelle surprise !
Publié le par Marc Escola
Comment questionner l’inattendu ? Quelles traces laissent en nous la stupeur ou l’éblouissement ? Souvent négligée car vite évanouie, la surprise est en réalité un état fondamental de nos vies : elle crée une dimension que nous ne possédions pas. Dans La Surprise. Une innocence renouvelée, Valérie Zenatti examine avec vivacité et profondeur de quoi la surprise est faite, et dessine le portrait en mouvement de ce qui nous met d’abord à l’arrêt. Coups de foudre, bouleversements intimes, catastrophes collectives, toutes ces surprises viennent percuter notre vision du monde, elles nous transforment. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…