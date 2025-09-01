La dictature des Duvalier, 40 ans plus tard : mémoires, histoire, héritages (Montréal)

Appel à communications

Colloque international

« La dictature des Duvalier, 40 ans plus tard : mémoires, histoire, héritages »

Université de Montréal, 5-6 février 2026

Le 7 février 2026 marquera le 40e anniversaire du départ en exil de Jean-Claude Duvalier. À l’occasion de cet anniversaire, ce colloque international se propose d’examiner les spécificités et les enjeux du régime dictatorial instauré par les Duvalier en Haïti — François Duvalier (1957-1971), puis Jean-Claude Duvalier (1971-1986). Il se déroulera les 5 et 6 février 2026 au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal et réunira des chercheurs.euses, des écrivain.e.s, des artistes ainsi que des acteurs communautaires en articulant des savoirs académiques et des pratiques de terrain. Cet événement scientifique aura lieu dans le cadre plus large d’une semaine d’activités visant à marquer les 40 ans de la chute de la dictature des Duvalier. Il aura pour but d’analyser les spécificités et les enjeux fondamentaux de cette dictature, ses représentations en littérature et dans les arts (Lahens, 1990; Danticat, 2012; Choplin, 2017), son empreinte sur les institutions, la société civile et les imaginaires collectifs d’Haïti, ainsi que les dynamiques post-dictatoriales et les répercussions durables du régime sur la diaspora haïtienne.

Dans l’historiographie haïtienne récente, la dictature des Duvalier fait l’objet d’une double mise au silence. D’une part, dans le domaine savant, l’histoire d’Haïti est, en tant qu’objet d’études, reléguée à une place secondaire dans la hiérarchie symbolique des histoires nationales au sommet de laquelle trônent les pays du nord composant ce que l’on appelle « l’Occident » et au regard desquelles elle est « périphérique » ou marginale. D’autre part, dans les débats et les controverses historiques qui se déroulent sur la place publique, les acteurs impliqués dans le régime des Duvalier ont déployé pendant et après la dictature diverses stratégies visant à empêcher l’expression publique de la mémoire élaborée par les victimes du régime, tout en favorisant un récit magnifié du « duvaliérisme » qui passe sous silence les crimes du régime.

Il en résulte une difficulté persistante à produire un savoir historique rigoureux sur cette période. De fait, la plupart des études produites sur la dictature des Duvalier ne sont pas l’œuvre d’historiens. Pourtant, l’histoire immédiate (Soulet, 2009) et l’histoire du temps présent (Bédarida, 2001) ont précisément élaboré des outils méthodologiques permettant d’articuler des récits mémoriels, des témoignages, des archives fragiles et des analyses structurelles. Le colloque souhaite ainsi encourager les propositions qui, tout en tenant compte des contraintes documentaires et de la sous-exploration institutionnelle de cette période, contribuent à faire progresser l’écriture historique de la dictature duvaliériste et de ses effets.

Il convient également de s’interroger sur les spécificités politiques de ce régime dictatorial, notamment les formes de répression qu’il a mises en place et qui ont mis fin aux différentes formes d’expression démocratique dans le pays. Cette mise au pas s’accompagne d’une persistance des logiques duvaliéristes dans les dispositifs de pouvoir depuis 1986, ce qui empêche la tenue de procès qui jugent les crimes commis sous la dictature. Dans plusieurs pays ayant connu des régimes autoritaires, des formes de justice transitionnelle ont été mises en place pour faire la lumière sur les violences d’État et ainsi contribuer à la reconstruction démocratique. Le cas haïtien se distingue toutefois par l’absence de mécanismes institutionnels de la justice transitionnelle, malgré la gravité des violences commises sous la dictature (Hurbon, 2017).

Par ailleurs, le régime duvaliériste a provoqué, dès les années 1960, des vagues de migration politique et économique de grande ampleur, vers les centres urbains (Laguerre, 1987) et vers l’étranger. Ces départs forcés ont conduit à la formation de communautés diasporiques particulièrement actives — notamment au Canada (Icart, 2006), aux États-Unis (Jackson, 2011), en France (Audebert, 2012) et en République dominicaine (Laguerre, 1998). Ces diasporas ont été profondément marquées par la dictature, tout en développant des formes d’engagement, de résistance, de production des savoirs et des représentations mémorielles qui leur sont propres. Ce colloque invite donc à réfléchir également au rôle de la migration haïtienne dans la dynamique autoritaire du régime, mais aussi à la manière dont les diasporas ont contribué à documenter, à contester et à transmettre l’histoire et les mémoires de la dictature duvaliériste.

Ce colloque pluridisciplinaire a pour objectif de favoriser une compréhension approfondie des enjeux contemporains touchant les communautés haïtiennes, notamment en lien avec les crimes de masse commis sous la dictature duvaliériste, les mécanismes d’impunité qui perdurent, et les luttes pour la justice.

Axes thématiques

À titre indicatif, les propositions peuvent s’inscrire dans les axes suivants :

● Mémoires : oubli, trauma, mise au silence, lieux et pratiques de mémoire

● Historiographie et production du savoir : sources, archives, méthodologies, écriture de l’histoire,

● Pouvoir, autoritarisme et justice : continuités politiques, impunité, formes de résistance, justice transitionnelle, inscription du pouvoir sur les corps,

● Femmes, genre et corps sous le duvaliérisme : violences genrées, mémoires féminines, fractures du féminisme haïtien, rapports sociaux de sexe,

● Mobilités et migrations : exils politiques, déplacements internes, dynamiques diasporiques,

● Représentations artistiques et culturelles de la dictature : littérature, arts visuels, cinéma, musique, théâtre,

● Écologie, espace et urbanisation : politiques territoriales, environnement et rapports centre/périphérie,

● Transmission et subjectivités : mémoires familiales, traumas intergénérationnels, stratégies d’oubli ou de survie.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (300 mots maximum), accompagnées d’un titre provisoire et d’une courte notice biographique doivent être envoyées à l’adresse colloque.duvalier2026@gmail.com au plus tard le 15 octobre 2025.

Calendrier

● Réception des propositions de communication : 15 octobre 2025

● Réponse aux participant.e.s : début novembre 2025

● Confirmation de participation : semaine du 8 au 15 décembre 2025

● Colloque : 5 et 6 février 2026

Organisateurs-trices

● Virginie BELONY, Professeure adjointe d’histoire, Université de Montréal

● Ulysse MENTOR, Chargé de cours de littératures de langue française, Université d’État d’Haïti

● Emeline PIERRE, Professeure adjointe de littératures de langue française, Université de Montréal

Comité scientifique

● Nathalie BATRAVILLE, Professeure agrégée, Université Concordia

● Dimitri BECHACQ, Chercheur au CNRS en anthropologie, Université des Antilles

● Jean-Philippe BELLEAU, Professeur, Université du Massachusetts, Boston

● Sabine CADEAU, Professeure adjointe, Université McGill

● Marlene L. DAUT, Professeure en études françaises, africaines et diasporique, Université Yale

● Rachel DOUGLAS, Maîtresse de conférence en littérature française et comparée, Université de Glasgow

● Stéphane DOUAILLER, Professeur émérite de philosophie, Université Paris 8

● Jean Waddimir GUSTINVIL, Professeur de philosophie, Université d’État d’Haïti

● Sabine LAMOUR, Professeure, Université d’État d’Haïti et professeure invitée, Brown University

● Stéphane MARTELLY, Professeure agrégée de littératures de langue française, Université de Sherbrooke

● Christiane NDIAYE, Professeure associée au Département des littératures de langue française, Université de Montréal

● Pierre MINN, Professeur agrégé au Département d’anthropologie, Université de Montréal

● Yolaine PARISOT, Professeure de littératures francophones, Université Paris-Est Créteil

● Françoise SIMASOTCHI-BRONÈS, Professeure émérite de littératures francophones, Université Paris 8

● Chelsea STIEBER, Professeure de littérature au département d’études françaises et italiennes, Université Tulane de Louisiane

● Bernabé WESLEY, Professeur agrégé, Département de littératures de langue française, Université de Montréal

* Veuillez noter qu’il nous est malheureusement impossible de prendre en charge les frais de déplacement et de séjour des participant.e.s.

Bibliographie sélective

