Les transports interurbains dans la prospective et la science-fiction ( revue Technologie et Innovation)

Appel à contributions – Numéro thématique :

Les transports interurbains dans la prospective et la science-fiction

Editeurs invités :

Thomas Michaud, Chercheur associé, Laboratoire ISI/Lab RII, Université du Littoral, Côte d’Opale.

Olivier Parent, Prospectiviste, directeur des études du Comptoir Prospectiviste, directeur de publication de FuturHebdo, le magazine de nos futurs immédiats.

La revue Technologie et Innovation présente un appel à contributions sur le thème des transports interurbains dans la prospective et la science-fiction. Le but est de publier en juillet 2026 un numéro spécial consacré à ce sujet à la frontière entre l’actualité et la prospective. Il sera aussi possible de proposer des articles thématiques, analytiques ou théoriques sur un thème qui mobilisera des approches multidisciplinaires.

Les représentations des villes et des transports urbains dans les études prospectives s’appuient de plus en plus sur l’esthétique science-fictionnelle [GAR 20]. La ville du futur a souvent fait l’objet de recherches théoriques, fictionnelles ou architecturales. Le design fiction [MAR 23] prend aussi de plus en plus sa part dans les études urbaines, en contribuant à imaginer les infrastructures de transport qui permettront de relier entre elles les zones urbaines à l’avenir. Lim [LIM 17] a ainsi souligné l’intérêt de la science-fiction pour imaginer les mutations urbaines, et notamment des transports, à l’heure du réchauffement climatique et de la surpopulation.

Une prospective plutôt réaliste mène ainsi à penser une mobilité interconnectée, dans laquelle la décarbonation [AUV 2023] deviendra un enjeu central des politiques publiques. Le développement de trains à hydrogène et les infrastructures à bas carbone peuvent ainsi faire l’objet de représentations entre pragmatisme et imagination. De nouvelles technologies comme l’hyperloop peuvent apparaître comme des moyens de transport pertinents à l’avenir pour relier rapidement et à moindre coût des zones jusqu’alors desservies prioritairement par une aviation à fortes émissions de CO2. Berlinski et al. [BER 22] ont d’ailleurs montré que « l’hyperloop, porte la mythologie au sens barthien, de la possibilité pour l’humain de maitriser le temps et l’espace », jusqu’à la dystopie comme dans Total Recall: Mémoires reprogrammées (2012). Les technologies et les transports s’inscrivent ainsi dans une mythologie dont la science-fiction constitue une dimension importante.

La science-fiction a aussi exploré le thème des transports interurbains dans de nombreux films, romans et jeux vidéo.

Ainsi, dans Le Cinquième élément (1997) on trouve un réseau de routes aériennes pour voitures volantes particulièrement complexe, incitant à réfléchir à l’impact de cette technologie sur l’organisation des villes à l’avenir. La voiture volante pourrait en effet constituer un marché considérable dans les prochaines années, dans la mesure où certains prototypes sont de plus en plus prometteurs. Toutefois, ce mode de transport peut poser des questions éthiques et sécuritaires importantes [KAS 19].

De même, dans une série comme Star Trek, ou dans le film La Mouche (1986), la téléportation est présentée comme un moyen de transport révolutionnaire. Propre, instantané et efficace, il pourrait s’agir d’une technologie de rupture qui modifierait considérablement le rapport à l’espace et aux environnements urbains. Si les recherches scientifiques demeurent confidentielles dans ce secteur, la science-fiction en a fait un thème récurrent. Pensons par exemple, récemment, au roman Nouvelle Babel (2022) de Michel Bussi, qui imagine un futur proche où la téléportation est largement diffusée.

Par ailleurs, un certain nombre de fictions traitent des transports spatiaux, permettant de relier des villes se trouvant sur des planètes plus ou moins éloignées. L’interurbanité cosmique sera un élément central de la civilisation multiplanétaire en gestation actuellement. Ainsi, l’étude des œuvres représentant les voies de transports dans l’espace pourra être éclairante sur les trajectoires que pourrait prendre l’infrastructure interplanétaire dans un futur plus ou moins proche. Que ce soit entre la Terre et d’éventuelles villes lunaires, voire martiennes, la question de la nature des vaisseaux, de leurs modes de propulsion, et des différents éléments de gestion de l’infrastructure permettant l’alimentation en énergie le long de ces voies de communication sera posée, comme le démontre l’ensemble des épisodes de la série The Expanse, que l’on parle du Système solaire ou de la mobilité des personnes dans Cérès. La prospective spatiale est un élément crucial pour l’élaboration des technologies qui permettront aux États, entreprises et individus de prospérer dans le cosmos à l’avenir.

De même, les films et romans postapocalyptique illustrent bien souvent les conséquences d’un effondrement de la civilisation sur les réseaux de transports. Abandonnés, ils se détériorent rapidement, ce qui contribue à accélérer la déliquescence sociétale. Ces fictions illustrent l’importance des voix de transports entre les zones urbaines, qui sont interdépendantes et qui nécessitent le recours à des moyens de communication efficaces.

Ainsi, il semble que la prospective tente d’imaginer des solutions écologiques et inclusives des transports du futur quand la science-fiction explore les excès, dérives, et utopies liées à ces transports. Il est aussi possible d’aborder la question d’une manière hybride, à travers des œuvres de prospective et de design fiction introduisant la science-fiction dans les processus créatifs et de conception.

Les articles, d’une longueur comprise entre 6 000 et 8 000 mots, pourront aborder plusieurs thèmes :

Les représentations des transports du futur dans la science-fiction et la prospective.

Le rôle du design fiction dans l’imagination des transports du futur (design cars, par exemple)

Les représentations de la ville du futur

Typologie des transports interurbains dans la science-fiction

Les villes connectées, visions prospectives du réseau interurbain dans la science-fiction.

Symbolique du déplacement interurbain dans la SF.

Expansion des villes grâce aux transports ultra rapides.

Esthétique des réseaux : Design visuel des transports futurs dans les fictions.

Rôle des transports dans les films et séries de science-fiction.

Anticipation et rétrofuturisme : les transports de demain dans l’histoire.



Bibliographie :

[AUV 23] AUVERLOT D., SAUVANT A., « Décarboner les mobilités », Futuribles, n° 453, 2023/2, p. 25-42

[BER 22] BERLINSKI E., STRAUCH M., PLANTEC Q., « Hyperloop, une mythologie de marchés », Revue française de gestion, n°304, 2022/3, p. 65-88.

[GAR 20] GARDNER W., The Metabolist Imagination : Visions of the City in Postwar Japanese Architecture and Science Fiction, University of Minnesota Press, 2020.

[KAS 19] KASLIWAL A., FURBUSH N.J., GAWRON J.H. et al., « Role of flying cars in sustainable mobility », Nature Communications, 10, 2019,1555, https://doi.org/10.1038/s41467-019-09426-0

[LIM 17] LIM C.J., Inhabitable Infrastructures. Science Fiction or Urban Future ?, New York, Routledge, 2017.

[MAR 23] MARSHALL T.A., « The Literary Method of Urban Design: Design Fictions Using Fiction », Utopian Studies, n°34,3, 2023, p.560-569

Modalités de soumission et dates importantes :

1er octobre : Envoi de résumés des projets d’articles

15 octobre 2025 : Réponse aux auteurs.

2 janvier 2026 : Envoi des articles.

Juillet 2026 : Publication des articles.

Les articles seront pré-publiés sur le site de la revue dès qu’ils seront validés.

Les consignes aux auteurs et modèles de document sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.openscience.fr/IMG/zip/consignes_os_2022.zip

Contacts pour toute information :

michaud.thomas@yahoo.fr

olivier@prospectiviste.fr