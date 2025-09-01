Summer School "Altre fonti. La società letteraria del ’900 attraverso gli archivi" (Archives Littéraires Suisses, Berne)

La summer school (Berne, 8-10 septembre 2025), destinée aux doctorants et doctorantes, jeunes chercheurs et chercheuses, explore le potentiel des archives du XXe siècle pour une compréhension plus approfondie de la société littéraire italienne. Outre les fonds d'auteurs traditionnels, l'attention se portera sur les « autres sources » : archives de chercheurs, revues, maisons d'édition et institutions culturelles.

Le programme comprend des conférences, des présentations de recherches en cours, des activités à l'Archive littéraire suisse et des tables rondes avec des spécialistes, dans le but de favoriser le dialogue et de stimuler la discussion sur les approches méthodologiques interdisciplinaires.

Voir le détail du programme…