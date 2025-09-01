Séminaire général de critique génétique de l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM 2025-2026, ENS Paris)

Créé il y a plus d’une quarantaine d’années à l’École normale supérieure, le séminaire général de critique génétique anime la réflexion théorique collective menée au sein de l’ITEM et au-delà, sur les processus de création en lettres, arts et sciences dans la période moderne et contemporaine. Conçu comme un moment d’échanges et de dialogue entre chercheurs, étudiants et collègues invités venant de France ou de l’étranger, le séminaire présente les résultats marquants obtenus dans ce domaine, les travaux en cours sur les manuscrits et les dossiers de genèse des œuvres, ainsi que les enjeux actuels de la recherche en critique génétique.

Les avancées en critique génétique sont notamment rythmées par la publication de la revue Genesis. Revue internationale de critique génétique qui paraît deux fois par an. La parution de chaque numéro donnera lieu, au sein du séminaire, à une présentation de l’enjeu théorique qui l’a porté.

Nous souhaitons que ce séminaire général ouvert à tout chercheur, à tout amoureux des manuscrits, à tout penseur des archives et de la genèse d’une œuvre offre un moyen d’approfondir et d’enrichir les travaux patients, menés au jour le jour dans notre laboratoire.

Un mardi par mois, de 17h à 19h (sauf exception et, le cas échéant, indication contraire).

Séminaire annuel validable (6 ECTS)

Responsables : nathalie.ferrand@ens.fr Nathalie Ferrand, franzjohansson@hotmail.fr Franz Johansson et nadejda.podzemskaia@cnrs.fr Nadia Podzemskaia

—

Programme des conférences :

21/10/2025 —

A. Bruys, L. Le Bras, B. Caron et Ph. Chevallier (BnF) ; A. Crasson et J. Pedrazzi (ITEM), table ronde : « BABEL HEXADECIMAL. Des archives nativement numériques pour la recherche »

ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Dussane (16h30-18h30).

04/11/2025 —

Monica Latham (U. de Lorraine/ITEM), Frédérique Amselle (U. de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis), « Dans l’atelier de Virginia Woolf »

ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209 (17h-19h00).

02/12/2025 —

Emmylou Haffner (ITEM), Martha Cecilia Bustamante (SPHERE), Présentation du n° 60 de Genesis « Sciences exactes au brouillon »

ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209 (17h-19h00).

20/01/2026 —

Elise Nottet-Chedeville (U. de Rennes 2), Présentation du n°61 de Genesis : « (s’) interdire »

ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209 (17h-19h00).

10/02/2026 —

Roland Béhar (ENS/ITEM), « La littérature du « Siècle d’Or » hispanique : un objet d’études pour la critique génétique ? »

ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209 (17h-19h00).

17/03/2026 —

Fabrizio De André et les chansons de Anime salve

ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209 (17h-19h00).

19/05/2026 —

Emmanuelle Tabet (ITEM), « Le carnet de notations entre œuvre et désœuvrement (Joseph Joubert, Pierre-Albert Jourdan, Antoine Emaz) »

ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209 (17h-19h00).

09/06/2026 —

Véronique Montémont (U. de Lorraine/ITEM), Rudolf Mahrer (U. de Lausanne/ITEM), Présentation du n°62 de Genesis : « Genèses artificielles »

ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle (à venir) (17h-19h00).