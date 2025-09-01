XXIe Colloque d'onomastique (Rennes)

XXIe Colloque d'onomastique

THÈMES

1/ Onomastique et langues régionales

2/ Richesse onomastique de la Bretagne

Dates : 3-5 septembre 2026

Lieu : Université de Rennes

—

Première circulaire

Thème général : « Onomastique et langues régionales »

L’onomastique est étroitement liée aux langues régionales, plus précisément à un contexte géolinguistique donné au moment de la formation des noms propres. C’est pourquoi elle ne saurait être considérée indépendamment de la dialectologie, l’une et l’autre de ces disciplines s’étant développées au cours des XXe et XXIe siècles grâce à une fécondation mutuelle de leurs méthodes et résultats.

Si les toponymes reflètent l’histoire linguistique d’un territoire, les anthroponymes sont également porteurs d’indices sur les origines linguistiques et culturelles d’une communauté. Intimement associés au développement des langues de France, les uns et les autres en révèlent la diversité lexicale, les particularismes phonétiques et la richesse sémantique. Ils sont ainsi les témoins de la vie du lexique général, de la disparition de certains de ses éléments, mais contribuent également à en sauver d’autres en les fossilisant. À cet égard, l’onomastique peut constituer un conservatoire d’éléments lexicaux et représenter une véritable paléodialectologie (pour reprendre un terme de G. Taverdet).

Ces relations entre onomastique et langues régionales se complexifient dans les zones où plusieurs langues coexistent ou entrent en contact. L’analyse linguistique des noms propres permet de révéler les traces de ces contacts et des évolutions soumises à l’influence de ces interactions. Noms propres et langues régionales peuvent également être étudiés dans leurs relations avec la langue officielle de référence.

Par ailleurs, les noms propres peuvent également être considérés comme des éléments de résistance culturelle, notamment dans les régions où les langues régionales sont menacées, en recul ou en danger. Ainsi, les locuteurs peuvent continuer à utiliser des noms traditionnels, à les promouvoir, les encourager pour maintenir leur patrimoine linguistique. Dans ce domaine, les noms propres, toponymes ou anthroponymes, partie intégrante du patrimoine immatériel, permettent de relier le présent à l’héritage culturel.

Le colloque de Rennes est ouvert à toutes les contributions s’inscrivant dans cette thématique qui illustre les liens multiples entre onomastique et langue(s) régionale(s). Cette double dimension, quoique principalement adressée aux onomasticiens et dialectologues, offre de nombreuses possibilités aux chercheurs venus d’horizons divers (géographes, historiens, anthropologues…). D’autre part cette thématique n’est pas restreinte aux langues géographiquement et historiquement implantées sur le territoire français. Elle est ouverte à toutes les contributions concernant cette thématique en dehors de l’hexagone.

—

Thème régional : Richesse onomastique de la Bretagne

L’onomastique de la Bretagne est particulièrement intéressante en raison de sa richesse, de sa diversité et de la manière dont elle reflète l’histoire complexe de cette région. Elle est à la fois le témoin de l’histoire celtique et celle de l’implantation des Bretons. Profondément marquée par le christianisme, l’onomastique témoigne notamment du culte des saints et des nombreuses légendes et traditions populaires. La toponymie et l’anthroponymie de cette région révèlent une composante géographique et naturelle extrêmement variée. Du point de vue linguistique, la double empreinte celtique et latine a considérablement enrichi l’onomastique bretonne. Cependant, les caractéristiques générales de l’anthroponymie et de la toponymie ne concernent pas toute la Bretagne de manière uniforme. Les travaux des onomasticiens, enrichis par l’apport des recherches des dialectologues, permettent de mesurer les nuances et les écarts entre le Léon, le Trégor, la Cornouaille ou le Vannetais.

Cette thématique régionale du colloque de Rennes s’inscrit dans un cadre géographique et culturel étendu, regroupant cinq départements (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine). L’étude des noms propres est au cœur du colloque de Rennes, ce qui ouvre la voie à des travaux en diachronie et en synchronie. L’onomastique de la Bretagne est également riche par son patrimoine littéraire, qui constitue une autre porte d’entrée dans ce colloque. L’onomastique bretonne est très présente en littérature, depuis les chroniqueurs et les auteurs du Moyen Âge (Jean de Saint-Quentin, Benoît de Saint-Maur, Berthold de Rennes…), ceux qui ont contribué à l’élaboration de la légende arthurienne, comme Geoffroy de Monmouth, jusqu’aux écrivains et romanciers du XIXe siècle (Chateaubriand, Ernest Renan…) et aux contemporains (Yves Le Gallo, Michel Giraud, Louis Guilloux…) qui ont marqué la littérature.

—

Ce colloque est avant tout une réunion scientifique destinée à faire état des recherches en cours en onomastique et à susciter l’innovation théorique et méthodologique. Toutefois, les organisateurs souhaitent favoriser l’ouverture vers un public cultivé non spécialiste s’intéressant au patrimoine onomastique et soucieux de mieux le connaître. Les chercheurs qui répondront au présent appel à communication sont invités à tenir compte de ce niveau d’exigence comme de ce souci d’ouverture.

Les propositions de communication, accompagnées d'un résumé de 10 lignes maximum, et d’une bibliographie sont à expédier de préférence par courriel, avant le 31 décembre 2025, à l’adresse suivante : sebastien.nadiras@culture.gouv.fr

—

Adresse postale :

M. Sébastien Nadiras

Secrétaire de la Société Française d'Onomastique

Archives nationales

Centre d'onomastique

60 rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris cedex 03.