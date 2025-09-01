Séminaire du Centre Prospero "Regarder, voir, entrevoir : transparence et opacité de la représentation" (Bruxelles)

Ce nouveau cycle de séances sera consacré à la question de la vision, perceptive comme imaginative. Nous nous interrogerons sur ce que le discours, le texte ou l’image (les représentations au sens large) nous permettent de voir, et sur notre capacité à atteindre le sens ou la signification de ce que nous voyons. La vision accède-telle au sens en toute transparence ou au contraire se perd-elle dans l’opacité du visible ? Entre ces deux bornes extrêmes, un large spectre de possibilités se déploie où la vision et l’imagination s’affrontent à l’ambiguïté des représentations qui oscillent entre visée de transparence et épreuve de l’opacité.

Ces questions très vastes pourront se déployer selon plusieurs axes, qu’il s’agisse de travailler les œuvres littéraires, picturales, cinématographiques etc., ou à même le discours philosophique. Ces axes pourront bien sûr être croisés dans une même séance.

Programme

3 septembre Jocelyn Benoist (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Des représentations aux simulacres



3 octobre Henri Scepi (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) Modes et formes de l'attenance : réflexion sur les dehors de la poésie

5 décembre Philippe Ortel (Université Bordeaux Montaigne)

La lumière contre la vue ? Le dispositif de la chambre noire sans objectif en photographie et poésie (XIXe-XXIe siècles)

9 janvier Emmanuel Alloa (Université de Fribourg)

Matérialités de la transparence. Les avant-gardes entre utopies totalitaires et héritage critique

20 février Évelyne Grossman (Université Paris Diderot – Paris 7) Puissance du doute



13 mars Danièle Cohn (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Accepter l'opacité pour apprendre à voir mieux



27 mars Robert Barsky (Vanderbilt University) Titre à venir



29 mai Thibault De Meyer (UNamur) Qui actionne la caméra ? L'éthologie, les pièges photographiques et les caméras embarquées



—

Les séances auront lieu à Saint-Louis Bruxelles de 10h30 à 13h, à la salle P61 (excepté les 20 février et 27 mars : salle P02).