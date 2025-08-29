Nouvelles intermédialités au Canada (revue Transcr(é)ation)

Appel à contributions

Nouvelles intermédialités au Canada Transcr(é)ation 8 (automne 2026)

dir. Kirsty Bell & Marie Pasca

Le terme intermédialité désigne généralement des œuvres qui font dialoguer ou qui mettent en relation divers supports, formes, modes d’expression ou matières, bref divers médias. Comme le dit Éric Méchoulan, l’intermédialité est un « creuset de médias dans lequel émerge, flotte, circule, change, s’établit peu à peu ce qui en vient à prendre le visage apparemment reconnaissable de tel ou tel média », ajoutant que « l’intermédialité nous engage dans une dynamique d’où émerge chaque média » (2017).

Les publications et associations scientifiques qui examinant des œuvres intermédiales ou qui adoptent une posture critique intermédiale sont nombreuses. On peut penser par exemple aux revues Intermédialités [1] et Interfaces [2], ou encore à l’Association internationale pour l’étude des rapports entre texte et image[3], au Grupo Intermídia[4], ou au Linneaus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies[5]. La publication récente du Palgrave Handbook of Intermediality (2024) témoigne aussi de son envergure comme champ d’étude. Depuis sa création, la revue Transcr(é)ation a quant à elle publié plusieurs dossiers portant sur les points d’intersection entre bande-dessinée et cinéma (vol. 2), série TV et littérature (vol. 3), peinture et cinéma (vol. 5), et deux dossiers sur les techniques d’animation (vol. 6.1 et 6.2). L’intermédialité touche cependant un panel de médiums beaucoup plus important que ce qui y a été représenté à date, soit non seulement les échanges nombreux entre le cinéma, la littérature et le théâtre, ainsi que les médiums composites comme la bande dessinée, mais aussi ceux qui mettent en regard la peinture, le conte oral, la sculpture, le spectacle vivant, la mosaïque, la photographie, la danse, etc.

En outre, il n’existe à ce jour aucun ouvrage consacré aux récentes recherches intermédiales qui examinent un corpus canadien. Or, les auteurices et les artistes d’ici produisent des œuvres d’une richesse et d’une hybridité séduisantes. De la sorte, la bédéiste Obomsawin adapte J’aime les filles (2016) en court-métrage animé ; l’artiste québécoise d’origine haïtienne Martine Chartrand met à l’honneur la technique de la peinture sur verre (voir notamment MacPhersen, adaptation d’une chanson et de la biographie de Félix Leclerc [2012]) ; et Patrick Bouchard revisite le genre de l’animation en volume (voir Les ramoneurs cérébraux [2003]). On pensera également aux albums illustrés de Dany Laferrière, les albums illustrés de Dany Laferrière, à l’intéraction entre les projets théâtraux, littéraires et vidéos de Xénia Gould, aux œuvres multimédiales de Daniel Canty, les productions hybrides d’Ann Carson, ou aux collaborations entre Daniel H. Dugas et Valérie Leblanc et aux slams de Natasha Kanapé-Fontaine. À travers ces œuvres, un lien intime est créé entre les médiums, ce qui est à l’origine d’une facture aussi originale que stimulante.

Pour ce numéro spécial, nous sollicitons des propositions qui illustrent la richesse et l’originalité les recherches actuelles en intermédialité au Canada. Les exemples à l’étude peuvent venir de toutes les époques, tous les aires géographiques, culturels et linguistiques du Canada. Un des objectifs de ce numéro spécial est de participer au décloisonnement de la recherche entre les différents arts produits depuis ou en lien avec le Canada et de dessiner un portrait du riche éventail des créations intermédiales au Canada. Seront à cet égard les bienvenues des réflexions s’intéressant aux productions nées d’un métissage culturel ou créées par des personnes nouvellement arrivées au Canada. Nous souhaitons également promouvoir la recherche portant sur les régions et cultures où le français se trouve en contexte minoritaire ainsi que toute réflexion s’intéressant aux productions autochtones. Nous aimerions finalement offrir un espace permettant aux artistes de mettre en avant leurs pratiques intermédiales et explorer ce que le dialogue entre les disciplines apporte, d’après elles et eux, à leur travail.

Parmi les pistes de réflexion possibles, nous proposons les suivantes :

- intermédialité et études du genre

- intermédialité et écocritique

- intermédialité comme expression d’identité

- enjeux de l’intermédialité dans les littératures mineures ou minorées

- entrevue avec des auteurices ou artistes qui adoptent des pratiques intermédiales

Échéancier

- Date limite pour l’envoi des propositions (titre, résumé de 250-300 mots, adresse email, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) : le 1er novembre 2025 à l’adresse transcreation.journal@gmail.com (réponse avant fin novembre)

- Articles (6 000 – 8 000 mots) respectant le protocole de la revue : 30 mars 2026 (retour des évaluations courant mai 2026)

- Publication du numéro envisagée pour septembre 2026

—

—

