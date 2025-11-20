Max Horkheimer, Du préjugé. Suivi d'une discussion

Voici la première traduction française de ce court essai de Max Horkheimer, à propos Du préjugé (« Vom Vorurteil »). Il y analyse la nature et l’impact des préjugés dans la société, qu’il définit comme des opinions adoptées sans justification et par ailleurs profondément ancrées dans des structures sociales et culturelles. Horkheimer explique que les préjugés sont inculqués dès le plus jeune âge et renforcés par des institutions comme la famille, l’école et les médias, servant à maintenir des hiérarchies de pouvoir et à justifier l’exploitation. Il explore également la dimension psychologique des préjugés, notant lorsqu’ils répondent à des besoins émotionnels et offrent une fausse sensation de supériorité.

La discussion qui s’ensuit porte sur l’origine culturelle des préjugés, leur relation avec le pouvoir, leur impact psychologique, l’importance de l’éducation pour les combattre, et le rôle des médias dans leur propagation. En somme, Horkheimer appelle à une réflexion critique et à des actions pour promouvoir une société plus juste et égalitaire. À l’heure de la montée du populisme et des replis identitaires, il est urgent de lire/relire les réflexions de ce grand penseur.