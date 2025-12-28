Frédérique Woerther, Le commentaire moyen d’Averroès à la Poétique d’Aristote dans la version arabo-latine d’Hermann l’Allemand

Ce livre propose pour la première fois la traduction française de la version arabo-latine du Commentaire d’Averroès à la Poétiqued’Aristote, réalisée en 1256 par Hermann l’Allemand. Fondée sur l’édition latine de William F. Boggess, cette traduction est accompagnée de notes précisant les équivalences des termes arabes et latins ainsi que les écarts du texte latin par rapport à l’arabe, révélant ainsi les choix et les méthodes du traducteur médiéval.

La version latine d’Hermann a joué un rôle fondamental dans la transmission de la pensée aristotélicienne en Occident et, malgré l’existence à partir de 1287 de la traduction gréco-latine de la Poétiquepar Guillaume de Moerbeke, elle s’est imposée comme le principal vecteur de diffusion de la Poétique d’Aristote jusqu’à la Renaissance. Son influence s’est notamment exercée sur des penseurs comme Roger Bacon, Barthélémy de Bruges ou Mathias de Linköping.

Une introduction retrace les enjeux philologiques de cette traduction, tandis qu’un index des termes latins vient compléter ce texte, essentiel à la compréhension des échanges intellectuels entre le monde arabe et l’Europe médiévale.

Frédérique Woerther est directrice de recherche au CNRS (Centre Jean Pépin, UMR 8230), spécialiste de l’histoire des théories rhétoriques grecques de l’âge classique et de la période hellénistique.