Judtih Schalansky, Le bleu ne te va pas

Titre original : Blau steht dir nicht (2008)

Traduction de Lucie Lamy.

« Quand je serai grande, je serai matelote. »

« On dit matelot — lui répond le grand-père — et puis les filles ne deviennent pas matelots. Les femmes à bord, ça porte malheur. » Ce refus se fait défi, elle ne sera jamais matelote mais écrivaine et pourra jouer autant de rôles en pantalon qu’elle voudra, défaire et réinventer mythes et légendes.

Roman d’apprentissage et « roman de matelots », ce livre de Judith Schalansky commence au bord de la Baltique dans le bleu clair gris qu’ont en commun la mer et le ciel des souvenirs d’enfance et d’un pays qui n’existe plus tel quel. Les lignes s’estompent au fur et à mesure des rencontres de la narratrice qui transcrit une histoire pleine d’histoires — « sa pensée progresse par prolifération corallienne » — de la Russie à l’Amérique, du XIXe au XXe siècle, de Sergueï Eisenstein, son Potemkine, Odessa et la mer Noire à Claude Cahun, l’androgynie, Coney Island et le dirigeable Zeppelin.

Un fil : l’imaginaire marin sans frontières ni genre. On prend le large on fait des détours, par la grande histoire par la petite, des navires on passe aux aéronefs, pour enfin poser le pied sur la terre ferme. Mais juste le temps de s’y retrouver, rêvasser et repartir.

Lire sur Fabula le début de l'ouvrage…

—

On peut lire sur Actualitte.com un billet sur ce livre…