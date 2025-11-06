Cole Swensen, Et et et

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Maïtreyi et Nicolas Pesquès

Avec malice et vivacité, Cole Swensen développe une poésie du « et ». À travers l’évocation des souvenirs comme ombres partagées, l’attention portée à l’autre, la question de la traduction, le paysage large par rapport à l’instant bref et ce qu’ils contiennent d’intensité différente, le livre poursuit ainsi une réflexion sur le langage, dans sa capacité à échapper autant qu’à informer. Il est aussi traversé par un esprit de jeu, dans la légèreté des croisements impromptus qui éclairent les êtres et les donnent à voir sous un angle nouveau. Dans cette réflexion sur l’élaboration de la langue poétique face à un monde difficilement nommable, se dessine une sorte de « politique de la grammaire » qui interroge la dimension de déconstruction de la poésie, sa force insurrectionnelle face aux mots creux ou trop pleins.

Cole Swensen est une éditrice, poétesse, traductrice et universitaire américaine. Elle a publié aux États-Unis vingt livres de poésie, dix-sept traductions d’auteurs français (dont Olivier Cadiot, Pierre Alferi, Suzanne Doppelt, Emmanuel Hocquard). Elle enseigne à l’université Brown de Providence. Son oeuvre a reçu plusieurs prix et distinctions aux États-Unis. En France, elle est bien connue dans le milieu poétique.

Lire sur Fabula un extrait de l'ouvrage…

—

Revue de presse (éditeur) :

« Et » : un mot qu’on emploie tout le temps sans y penser, un monosyllabe un peu fermé, un terme sans ambiguïté, ni métaphorique ni polysémique, facile à traduire, sans aspérité, comment pourrait-il intéresser ? La poète américaine Cole Swensen choisit de lui consacrer tout un livre en martelant dans son titre sa présence bégayante : Et et et (And And And dans l’original). La beauté de son recueil, constitué de courts poèmes en prose reliés entre eux par un fil continu mais léger, pourrait paraître inversement proportionnelle aux qualités sémantiques et sonores de ce petit mot faible ; mais je dirais plutôt qu’elle est la mesure de sa force insoupçonnée. « Et » s’y révèle merveilleusement intéressant et devient le support d’une magnifique réflexion sur les liens. — Tiphaine Samoyault, Le Monde, 11 décembre 2025

Un des plus beaux recueils de l’année ! La grande poétesse américaine Cole Swensen médite, conjuguant esprit de jeu et fermeté de la réflexion, sur la langue, sur la brume qu’elle pose sur le monde, sur les hiérarchies qu’elle organise. Un très grand recueil qui élabore une politique de la langue, sous le signe de l’insubordination. GÉNIAL. — Librairie Gallimard (Paris)

Impossible de décrocher à la lecture de ces soixante-cinq poèmes plutôt brefs, dont cinq portent le même titre : Et. En épigraphe, on relève ces mots de Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux : « … la fabrique du rhizome est la conjonction et… et… et ». — Christian Rosset, Diacritik, 10 décembre 2025.

—

Les autres livres de Cole Swensen aux éditions Corti…