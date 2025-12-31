Mohammed Aïssaoui, L'affaire de l'esclave Furcy

Première parution : 2010.

Prix Radio-France Outre-Mer la même année.

Île Bourbon (La Réunion), 1817. À la mort de sa mère, Furcy découvre que cette dernière a été affranchie des années avant sa naissance. Fils d’une femme libre, il n’aurait jamais dû connaître les fers. À trente et un ans, refusant cette injustice, il demande à son maître d’admettre sa liberté. Sa requête est balayée d’un revers de main. Mais sa détermination transcende le cynisme de l’époque et Furcy s’engouffre dans une longue bataille judiciaire, qui ne prendra fin qu’en 1843.

Lire un extrait…

—

Sommaire



À retenir :

• Repères chronologiques ; Vie de Mohammed Aïssaoui ;

3 questions à l’auteur ; La structure de l’œuvre ; Les thèmes clés



Dossier sur l’œuvre :

• Pourquoi lire L’Affaire de l’esclave Furcy aujourd’hui ?

• Histoire littéraire et présentation de l’œuvre

• Les mots importants du roman

• Deux groupements de textes :

1. Violences et esclaves

2. Personnages secondaires mémorables

• Prolongements artistiques



Dossier spécial cinéma : de l’écrit à l’écran

Un dossier inédit avec un historique des adaptations littéraires au cinéma, la filmothèque idéale des films de procès, deux analyses de séquences du film et des exercices autour du scénario.