Éric Fassin, Misère de l'anti-intellectualisme. Du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme

Cinq semaines après la première édition de ce livre, Donald Trump remportait les élections américaines. Aujourd’hui, le trumpisme incarne avec brutalité le stade suprême de l’anti-intellectualisme.

Depuis des années, aux États-Unis comme en France, les campagnes contre le « wokisme » et « l’islamo-gauchisme » visent, avec les politiques minoritaires, les savoirs critiques sur genre et race, et au-delà, le monde universitaire. En emportant toute exigence de vérité, cet anti-intellectualisme politique légitime un grand n’importe quoi. Pour discréditer la gauche, droite et extrême droite se posent même en championnes de la lutte contre l’antisémitisme, interdisant, pour s’en absoudre, toute critique de la politique israélienne. Les mêmes qui dénoncent la « cancel culture » au nom de la liberté d’expression s’en prennent ainsi aux libertés académiques.

Anticipant le retour du trumpisme, Éric Fassin a mené une enquête minutieuse, aux États-Unis comme en France, avec l’Allemagne en contrepoint, pour reconstituer l’histoire de notre actualité.

—

