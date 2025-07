L’objet et son sillage : penser la matérialité des odeurs / The Odorous Object: On the Materiality of Scent (Brown Univ., Providence, Rhode Island)

CALL FOR PAPERS | APPEL À CONTRIBUTIONS

The Odorous Object: On the Materiality of Scent

L’objet et son sillage : penser la matérialité des odeurs

Brown University | Providence, Rhode Island, USA Friday, February 27 — Saturday, February 28, 2026

Vendredi 27 février — Samedi 28 février 2026

Organizers: Chanelle Dupuis (Brown University, USA)

Jasmine Laraki (Université Libre de Bruxelles, Belgium — Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France)

Clara May (Université de Neuchâtel, Switzerland)

Keynote speaker: Prof. Érika Wicky (Université Grenoble Alpes-UFR ARSH, France)

French version available below

Perfumed letters, colorful flasks, scented ceramics, fragrant glass vases, scented jewelry, fragrant wooden boxes, vaporizers, scratch and sniff stickers, soaps, bio-noses, imaginary smell devices ; all of these are examples of odorous objects. From the intricate textures and shapes of perfume flasks to the aromatic clays and glass containers of past eras, the materials used to hold scent have changed over time and acquired various cultural and social significance.

Sensory studies approaches have revitalized the study of material culture by reorienting attention towards the life of “sensori-social” things (Howes, 2022) and bringing to light the types of agentivity, exchanges, and experiences that emerge out of interactions between objects, the senses, and socio- cultural contexts. What becomes of perfume and smell when we cease to consider it as a simple emanation or pure olfactory experience and interrogate the materiality itself — that of shapes, gestures, and mediums that render it perceptible?

The receptacle exists in a strange relationship to its contents ; while it itself is visible, the scent it holds, the perfume it cherishes, is invisible. The play on presence and absence is central to the perfume, as the liquid we see does not indicate the notes of the perfume we are about to smell. It is this ephemeral quality to smell that creates interesting relationships to materials. A privileged interface — opaque or transparent, open or sealed — the flask represents both visible materiality and the volatile essence of perfume, it condenses an ambivalence where presence and absence coexist (Stamelman, 2006, 2022).

Profoundly complex, the way that smell works has long been misunderstood, leading to centuries of beliefs that belittle the importance of smell. Culturally situated and raising social, moral, political, scientific, religious, or aesthetic questions, these objects today represent useful mediums through which to think about smell. As tools for power and social distinction, as prophylactic instruments, and as routes to other dimensions, perfumes and their contents are inscribed in the history of art, in the history of perfumery, but also in the history of medicine and chemistry. Furthermore, while the usage and purpose of perfume changes from one time period to another, and one region to another, the odorant substances that make up these odorous objects come from around the world: a study of smells, thus, cannot exclude a large geographic coverage, and must address, in our present moment especially, colonial and ecological impacts.

Whether real or imagined, objects contribute to the atmosphere of a place and participate in the creation of a particular ambience. The ecological implications of the storage and disposal of olfactory objects bring to question the atmospheric, material qualities of these and their impacts on bodies. Olfactory objects can be tangible, real-world items, but also invented, imaginary, objects. In literary texts, for example, authors invent olfactory objects that have creative functions. In the dystopia Tè Mawon (2022) by Michael Roch, individuals wear headsets that can simulate “fake food” smells to satiate one’s hunger and mask the bad smells in one’s neighborhood. Smell and taste, the two chemical senses, are closely linked and evoked in unison throughout this dystopia. The evocation of food necessarily comes with smells and flavors, thus showing how odorous objects often involve important multimodal associations.

Due to their immersive and multisensorial nature, perfumes and odors evoke an ensemble of interlinked perceptions that go beyond the sense of smell alone. Synesthesia, an initially physiological phenomenon, has inspired creative initiatives ranging from branding and marketing stories to the creation of immersive environments. For example, a fragrance is often anticipated, prolonged, or translated using a color, a sound, a texture, or movement. The senses that are more difficult to represent — such as taste, touch, or smell — are thus mobilised through metaphors and linguistic slips in a multisensorial logic of correspondences.

To reflect the vastness and complexity of this topic, we invite propositions focused on any time period and any geographic location. While the focus of this conference is research in the humanities and social sciences, we welcome presentations from science, technology, engineering, and mathematics (STEM) researchers in order to foster interdisciplinary conversations on the topic. Research on smell has been shaped by a variety of disciplines and necessitates a variety of perspectives. Likewise, olfactory aids (perfumes, scented objects, etc.) are welcome at the conference: we encourage presenters to not only talk about smell but also bring scents to be smelled when possible.

As part of our hybrid format we welcome two different types of propositions:

1) A formal research presentation

2) A creative exposition related to olfactory objects and devices An explanation of each type of engagement can be found below:

1) A formal research presentation

Research participants will present their work for 20 minutes in organized panels, followed by a Q&A session. Presentations can be in French or English. We welcome papers related (but not limited) to the following topics:

Odor, object, and:

Spirituality

Medicine

Imagination

Environment

Emotions

Memory

Gestures

Agency

Taste

Aesthetics

Art

Genre(s)

Materiality

Technique and know-how

Storage and conservation

Economy

Commerce, colonialism

Linguistics

Synesthesia

Decomposition

2) A creative exposition related to olfactory objects and devices

As part of this conference, there will be an open exposition space for those wishing to present a creative research project, a new olfactory design, a perfume sample, or other. Each participant in this space will be offered a table where they can expose their work and talk freely with attendees who will explore the space during a set time in the conference program. Our hope is to encourage artists, designers, perfumers, artisans, and researchers to consider experimental, embodied, ways of researching olfaction.

The expositions may include, but are not limited to:

olfactory devices or installations

olfactory objects or artifacts accompanied by a scientific or theoretical research proposal

olfactory design prototypes

artworks that mobilize the medium of olfaction

performances, sensory archives, or sensory narratives

⇒ For research presentations (option 1), we ask participants to submit an abstract of no more than 400 words including a title, description of your research project, and a bibliography. Please also include a short biography containing your name, research discipline, contact information, and University or laboratory affiliation.

⇒ For creative expositions (option 2), we ask participants to submit a description of your project or sample of no more than 400 words, including a title for your exposition and a description of the nature of the object or research exposition, the modality of your presentation, dimensions, and specifics regarding the installation of your project (if you need access to a power plug, ventilation, etc.). Please also include a biography containing your name, contact information, and description of past works and past engagements.

To participate, all proposals, written in French or English, must be sent by September 15, 2025, to theodorousobject@gmail.com .

Please note that the conference is scheduled to take place in person on Friday, February 27 and Saturday, February 28, 2026 in Providence, Rhode Island, USA at Brown University.

—

(Version française)

Flacons ouvragés, lettres parfumées, bijoux à parfum, boîtes bergamotes, céramiques antiques, vaporisateurs, autocollants à gratter et à renifler, savons, nez-électroniques, ou appareils odorants imaginaires : autant d’objets qui témoignent de la matérialité plurielle du parfum. Des vases en verre soufflé aux contenants en terre cuite, des pomanders médiévaux aux dispositifs muséographiques contemporains, les supports de l’odeur ont connu de profondes transformations, tant dans leurs formes, leurs finitions et leurs matériaux que dans les régimes d’usages, de perceptions et de significations qui leur sont associés. Ces objets olfactifs ne sont pas de simples contenants : ils condensent des gestes, des savoir-faire, des technologies et des récits culturels.

Si les approches sensorielles ont récemment revitalisé l’étude de la culture matérielle, c’est parce qu’elles ont déplacé l’attention vers la vie « sensori-sociale » des choses (Howes, 2022, p. 44), en révélant les dynamiques d’agentivité, de circulation et d’expérience qui naissent de l’interaction entre objets, histoire des sens et contextes socio-culturels. Qu’advient-il donc du parfum et de l’odeur, lorsqu’on cesse de les appréhender comme simple effluve ou expérience olfactive pure, pour en interroger la matérialité-même — celle des formes, des gestes et des dispositifs qui les rendent sensibles, perceptibles et manipulables ?

Le rapport entre le contenant et le contenu, dans le domaine du parfum, met en lumière une dualité singulière : à la présence visible et concrète du flacon répond l’invisibilité diffuse et insaisissable de la fragrance. Cette tension entre matérialité et volatilité constitue l’un des ressorts esthétiques et symboliques fondamentaux de l’expérience olfactive. Rien, dans l’apparence du liquide, n’annonce les notes qui s’en dégagent, intensifiant le caractère insondable de l’odeur et la part d’inconnue qu’elle convoque. L’évanescence du parfum engage ainsi une réflexion sur les matériaux, les formes et les gestes par lesquels il devient accessible, activable, transmissible. Interface entre le tangible et l’impalpable, le flacon — qu’il soit opaque ou transparent, scellé ou ouvert — cristallise une matérialité paradoxale : il est à la fois seuil et réceptacle, contenant et médiateur. En donnant forme à ce qui est destiné à se dissiper, il devient un objet liminaire, où se rejoue sans cesse la tension entre permanence et disparition (Stamelman, 2006, 2022).

Longtemps méconnu, le fonctionnement complexe de l’odorat a nourri, au fil des siècles, un foisonnement de croyances autour des odeurs. Ces dernières, profondément ancrées dans les cultures, soulèvent des enjeux multiples — sociaux, moraux, politiques, scientifiques, religieux, esthétiques — qui en font aujourd’hui des objets d’étude essentiels. À la croisée des disciplines, les parfums et leurs contenants se révèlent être bien plus que de simples artefacts : outils de pouvoir et de distinction sociale, instruments prophylactiques ou encore passerelles vers des dimensions spirituelles ou imaginaires, ils s’inscrivent dans les histoires croisées de l’art, de la parfumerie, de la médecine et de la chimie. Par ailleurs, les substances odorantes qui leur donnent vie proviennent des quatre coins du monde, témoignant d’échanges globaux dont les usages varient selon les époques et les régions. Une analyse des odeurs ne saurait donc faire abstraction d’une perspective géographique élargie, laquelle invite à interroger avec acuité les héritages coloniaux et les défis écologiques qui continuent d’imprégner ces pratiques jusqu’à nos jours.

Réels ou imaginaires, les objets odorants façonnent l’atmosphère d’un lieu et définissent son identité sensible. Leur dimension écologique — stockage, élimination, cycle de vie — interroge non seulement leurs propriétés matérielles et atmosphériques, mais aussi leur impact sur le corps et l’environnement. Ces artefacts, qu’ils soient concrets ou issus de constructions mentales, transcendent leur physicalité : la littérature, par exemple, invente des dispositifs olfactifs fictifs aux fonctions symboliques puissantes. Dans Tè Mawon (2022), Michael Roch imagine ainsi des casques générant des odeurs de « fausses nourritures » masquant les effluves délétères d’un quartier dystopique tout en suppléant aux besoins alimentaires. Cette innovation fictionnelle lie odeur et goût — sens chimiques intimement corrélés — et révèle des phénomènes d’associations multimodales fréquemment mobilisées par les objets odorants.

Par leur nature immersive et multisensorielle, les parfums et les odeurs activent un réseau de perceptions croisées qui excède le seul registre de l’olfaction. La synesthésie, phénomène physiologique aux prolongements esthétiques et culturels, a inspiré de nombreuses expérimentations créatives : dispositifs de communication sensorielle, récits de marques, environnements immersifs, autant de formes qui explorent les potentialités expressives de l’intersensorialité. Une couleur qui anticipe une fragrance, un son qui prolonge une note olfactive, un agencement de textures en mouvement qui suggère un sillage : ces glissements métaphoriques actionnent en creux les sens dits « bas » — goût, toucher et odorat — dans une dynamique de traduction et de transposition intersensorielle.

Bien que ce colloque s’inscrive prioritairement dans le champ des sciences humaines et sociales, les propositions émanant de tout autre domaine scientifique sont vivement encouragées. La recherche sur l’odorat se déploie à la croisée de multiples disciplines et ne peut que s’enrichir d’une pluralité de perspectives théoriques et méthodologiques. De même, toutes formes de supports olfactifs — odeurs, parfums, objets parfumés, dispositifs sensoriels, etc. — sont les bienvenus, afin de nourrir une réflexion située, sensible et immersive !

Dans le cadre de notre format hybride, nous proposons deux modalités de participation :

1) Une présentation de recherche académique

2) Une exposition créative portant sur les objets/dispositifs odorants Les détails de ces deux formats figurent ci-dessous :

1) Une présentation de recherche académique

Les communications – en français ou en anglais – auront une durée de 20 minutes et seront regroupées par panels thématiques suivis d’un temps d’échange. Nous encourageons des propositions de communication explorant toute période historique ou région géographique, afin de refléter la richesse et la diversité des objets odorants dans leurs dimensions culturelles, sociales et esthétiques. Les axes suivants, non exhaustifs, offrent des pistes potentielles de réflexions, mais toutes propositions originales sont les bienvenues :

Odeurs, objets et :

Spiritualité

Médecine

Imagination

Environnement

Émotions

Mémoire

Gestuelle

Agentivité

Goût

Esthétique

Art et artisanat

Genre(s)

Matérialité

Techniques et savoir-faire

Stockage et conservation

Économie

Commerce, colonialisme

Linguistique

Synesthésies

Décomposition

2) Une exposition créative portant sur les objets/dispositifs odorants

Une salle d’exposition sera ouverte à celles et ceux qui souhaitent présenter un projet de recherche- création, une réalisation en design olfactif, ou tout autre dispositif sensoriel. Chaque participant-e disposera d’un espace dédié pour exposer librement son travail et dialoguer avec les visiteurs durant un créneau prévu dans le programme. Cette modalité s’adresse notamment aux artistes, designers, parfumeurs/parfumeuses, artisans, ou chercheurs/chercheuses impliqué-e-s dans une pratique expérimentale mobilisant l’olfaction.

Les projets peuvent inclure, sans s’y limiter :

des dispositifs interactifs ou installations olfactives ;

des objets ou artefacts odorants accompagnés d’un propos scientifique ou critique ;

des prototypes de design olfactif ;

des œuvres d’art mobilisant le médium olfactif ;

des performances, archives sensibles ou récits sensoriels.

⇒ Pour les présentations de recherche (option 1), nous attendons un résumé (400 mots max.), incluant un titre, une description de votre projet et une bibliographie, ainsi qu’une courte biographie accompagnée de vos coordonnées académiques complètes (nom, prénom, adresse e-mail, domaine de recherche, laboratoire et institution de rattachement).

⇒ Pour les expositions créatives (option 2), merci de joindre à votre proposition une description précise de votre projet (400 mots max.) incluant le titre et la nature de l’objet ou de la recherche exposée, les modalités de présentation, dimensions, nécessité d’aménagement spécifique (branchement électrique, ventilation, etc.), une biographie incluant votre nom, coordonnées, une brève présentation de vos travaux, et/ou réalisations antérieures.

Les propositions de communication — rédigées en français ou en anglais — doivent être envoyées avant le 15 septembre 2025 à l’adresse theodorousobject@gmail.com

Le colloque se déroulera en présentiel le vendredi 27 et le samedi 28 février 2026 à l’Université de Brown, située à Providence, Rhode Island, États-Unis.

—

Bibliographical suggestions | Suggestions bibliographiques

—————. “Sociabilités du parfum” Littérature, Armand Colin, volume 1, n° 185, 2017.