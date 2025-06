Luca Greco, Le corps du genre. Langage, matière et non humain

De quoi le genre est-il fait ? De langage ? De matière ? Est-ce que le genre, dès lors que l’on prend en compte le langage, mais aussi d’autres matérialités telles que les objets, les corps, la technologie, la nature, reste une caractéristique intrinsèque de l’être humain ? Ou bien dépasse-t-il l’humain pour atteindre le non humain, l’au-delà de l’humain, le post-humain ? Voici quelques questions auxquelles ce livre, à l’intersection d’un débat théorique et d’une actualité politique, répond.

Luca Greco, sociolinguiste et spécialiste en études de genre, s’appuie sur un matériau analytique riche et composite, constitué d’enquêtes ethnographiques à la fois autour des mouvements éco-trans-féministes, des relations entre virilité, nationalisme et alimentation, du statut du fœtus dans les échographies prénatales ou dans les gender reveal parties, des campagnes contre le droit à l’avortement, et enfin d’un corpus d’interactions entre travesties et partenaires dans les espaces de rencontre en ligne.

La multiplicité des données et la richesse sémiotique prises en compte dans ce livre – langagières, corporelles, technologiques, artéfactuelles – permettent une nouvelle conception du genre, « en excès », dépassant les frontières de l’humain et du langage verbal, au prisme d’assemblages multi-matériels, humains et non humains, dont les enjeux sont d’ordre analytique, théorique et politique.

Sommaire

Préambule

Première partie – Discours et matière : une controverse

1. Introduction : Présupposés théoriques, enjeux politiques

1.2. La matière et le discours au sein des sciences sociales du langage

1.3. Une position médiane et une vision holistique

1.4. Questionnements : récupérer le langage dans une vision intégrée

Deuxième partie – Les luttes féministes au prisme du discours et de la matière

2. Introduction : Les vagues féministes au prisme du langage

2.1. Provincialiser l'humain dans les luttes et les théories féministes

2.2. Complexifier le sujet féministe

2.3. Queeriser l'humain

2.4. Pour un féminisme de l'interaction

Troisième partie – Le genre par les assemblages multi-matériels

3. Introduction : Genre, langage et matérialités

3.1. Repenser le genre et le langage au prisme des assemblages

3.2. Deux études de cas : une méthodologie indisciplinée et nomade

3.3. Bilan : La matière et le discours au sein des recherches linguistiques sur le genre

4. Conclusions. Pour un débordement du genre : le genre en excès, au-delà de l'humain et de la langue

5. Conventions de transcription.

6. Bibliographie