Emmanuelle Fantin et Julien Tassel (dir.), Quand l'enfance rencontre l'histoire. Imaginaires, représentations et savoirs.

Qu'apprend-on de l'histoire en jouant aux Playmobil ou en découvrant au goûter les vignettes du chocolat Poulain ? Jusqu'où la littérature jeunesse peut-elle dire les violences de l'histoire ? Des jeux de société aux châteaux forts, en passant par la lanterne magique, l'objectif de cet ouvrage collectif est d'examiner l'histoire transmise aux enfants en dehors de l'école, à travers les jeux, les divertissements, les livres. Les auteurs explorent la diversité des ingénieries du passé à destination des enfants sondant aussi bien des dimensions matérielles de ces productions culturelles, que de leurs dimensions idéologiques, économiques et symboliques.

Introduction

Première partie. Les imaginaires du passé : le passé sans l'histoire ?

Anne Besson, Retenir l'enfance. Usages transgénérationnels d'un passé merveilleux et ludique

Laurence Corroy et Bénédicte Milland-Bove, Imaginaires et représentations du Moyen Âge dans le Journal des enfants et le Journal des demoiselles sous Louis-Philippe

Adeline Werry, Les plaques de verre de la lanterne magique utilisée comme jouet : outils pour une transmission " attractive " du passé

Entretien avec Richard Unglik

Deuxième partie. Les représentations de l'histoire : transmissions, tiraillements et injonctions paradoxales

Christiane Connan-Pintado, Imaginaires et représentations de l'esclavage à l'usage des jeunes lecteurs

Juliette Massart, Littérature pour la jeunesse, Shoah et happy end. Sens et utilité d'un dénouement heureux dans la littérature pour la jeunesse sur la Shoah

Pierre-Éric Fageol et Frédéric Garan, Patrimonialisation du passé et construction identitaire dans la BD indiaocéanique

Entretien avec Isabelle Doré-Rivé

Troisième partie. Produire des savoirs historiques par la fiction

Thierry Truel, Les images de barres chocolatées et l'histoire scolaire : une culture scolaire partagée ?

Agathe Nicolas, Le débat sur le fait historique comme prétexte à la production d'un savoir sur la fiction : le cas du forum d'échanges La Gazette du Sorcier

Fabien Lacouture, Jouer l'histoire. La place des jeux de société historiques dans les pratiques enfantines du passé

Entretien avec Albin Quéru et Chloé Nicolas

Entretien avec Vincent Dugomier

Postface

