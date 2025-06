A. Manzoni, Les Fiancés suivi de Histoire de la colonne infâme (éd. A. Gendrat-Claudel)

Alessandro Manzoni

Les Fiancés suivi de Histoire de la colonne infâme

Édition de Aurélie Gendrat-Claudel

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 810, 2025.

Cette édition de référence des Fiancés d’Alessandro Manzoni offre une traduction entièrement revue du roman et de son appendice Histoire de la colonne infâme. L’apparat critique permet de situer ce roman fondateur dans son contexte européen et d’en comprendre les enjeux littéraires, linguistiques et idéologiques.

Table des matières