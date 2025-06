Edward Carpenter, Des jours et des rêves (éd. Cy Lecerf Maulpoix)

« Je crois bien que la nature avait plus d’importance pour moi que n’importe quelle relation humaine », écrit Edward Carpenter à propos de son adolescence.

Né en 1844 dans une famille bourgeoise de Brighton, le jeune Edward étouffe dans le carcan victorien de son époque. Fuyant son milieu social, Cambridge et une carrière ecclésiastique toute tracée, il part à la rencontre du Nord industriel et de ses habitants, de Walt Whitman aux États-Unis, puis s’initie aux philosophies védiques à Ceylan (Sri Lanka colonisé). Depuis la ville de Sheffield, il participe ensuite à l’essor du socialisme local avant de construire une maison dans la campagne environnante. Il y mène alors une vie où se mêlent maraîchage, travail manuel, écriture et nouvelles formes de camaraderies militantes et amoureuses.

Injustement oublié, Edward Carpenter (1844–1929) fut l’artisan d’un écosocialisme libertaire novateur et de l’une des premières pensées politiques de l’homosexualité. Engagé au sein de nombreux courants révolutionnaires à l’aube du XXe siècle, il a côtoyé et inspiré de grandes figures de son temps, comme William Morris, Pierre Kropotkine, Henry Salt, Emma Goldman, Annie Besant ou encore Mohandas Gandhi.

Les notes autobiographiques et archives inédites rassemblées ici par Cy Lecerf Maulpoix forment une œuvre littéraire remarquable autant qu’un document historique exceptionnel.

Lire un extrait…

Cy Lecerf Maulpoix est auteur, chercheur et traducteur. Il est l’auteur d’Écologies déviantes. Voyage en terres queers (Cambourakis, 2021) et d’Edward Carpenter et l’autre nature (Passager clandestin, 2022). Sa traduction d’Un manifeste gay de Carl Wittman a paru aux Éditions du Commun en 2023.

Edward Carpenter (1844-1929), poète, philosophe et écosocialiste anglais, fut l’un des précurseurs de la décroissance. Il fut un ardent défenseur des droits des femmes, des peuples colonisés et des minorités sexuelles.

Des jours et des rêves propose une sélection ample tirée des notes autobiographiques d’Edward Carpenter (1844-1929), figure libertaire et écologiste avant l’heure injustement tombée dans l’oubli. Cette édition dirigée par Cy Lecerf Maulpoix offre une traversée de l’œuvre du penseur à la fois vivifiante dans sa présentation et sa traduction.