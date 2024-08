Véronique Ferrer, Jean-Louis Fournel, Renaissances 1. Construction et circulation d'une catégorie historiographique (XIXe-XXIe siècle)

Relative et mobile, polysémique et malléable, variant selon les siècles, les disciplines et les pays, la catégorie de renaissance n’a cessé de faire débat depuis son invention au XIXe siècle. Sans chercher à ressusciter des querelles dépassées, ni à défendre ou déconstruire la notion, les études pluridisciplinaires ici réunies se proposent de reprendre à neuf le discours de la renaissance, de reconsidérer sa généalogie en insistant sur sa pluralité, en somme de repenser la catégorie à partir d’une approche transnationale et comparatiste qui l’aborde comme un phénomène polycentré, pluriséculaire et plurilingue. Elles forment le premier volume d’une série de quatre consacrés successivement à la construction et à la circulation de la catégorie aux XIXe-XXIe siècles (I), à la préhistoire de la catégorie du XIIe au XVIIIe siècle (II), à ses usages didactiques et ses enjeux disciplinaires depuis le XIXe siècle (III) et à ses réactualisations dans les productions artistiques contemporaines (IV).

Table des matières

V. FERRER et J.-L. FOURNEL, Avant-propos V. FERRER et J.-L. FOURNEL, "Penser et inventer la nouveauté, une vieille histoire"

PREMIÈRE PARTIE. CONSTRUCTIONS D'UNE CATÉGORIE

D. MAIRA. "Pourquoi Michelet n'a pas inventé la Renaissance" P. PETITIER, "De l'effet d'un vitrail sur un historien" J. VERGER, "Le XIIe siècle de Michelet" M. A. RUEHL, "L'invention de la modernité: la Renaissance de Burckhardt reconsidérée" J. VON MÜLLER, " 'Age of Sail': Renaissance and Modernity in the Work of Aby Warburg" Ch. LUCKEN, "De la Renaissance au Moyen-Âge: appropriations médiévales d'une catégorie historiographique"

DEUXIÈME PARTIE. ITALIANITÉS DE LA RENAISSANCE ?

R. RUBINI, "Sacrifier Pétrarque et Croce: l'Homme de la Renaissance entre De Sanctis et Gramsci" A. SALVO ROSSI, "Une Renaissance néo-gibeline ? Décadence et renouveau de la République dans les écrits d'Atto Vannucci" L. FERRARO, "Cosa resta dell'Europa dopo la trincea ? Umanesimo e Rinascimento nel pensiero di Gisueppe Toffanin" L. BAGGIONI, "Renaissance et politique: la 'redécouverte' de Leonardo Bruni (1910-1928)" A. COTUGNO, "Rinascimento in traduzione della fortuna linguistica di un'idea"

TROISIÈME PARTIE. RENAISSANCES, UNE QUESTION EUROPÉENNE

E. REFINI, " 'Not a period, but a condition': The 'impressionist' Renaissance of Walter Pater and Vernon Lee" B. ROECK, "Jacob Burckhardt and His Heirs: The Construction of the Renaissance in the German-speaking World" G. PEDULLÀ, "La Renaissance de Johan Huizinga: relire Burckhardt soixante ans après" E. DOUDET, "Traduire la Renaissance: le 'problème' de Johan Huizinga" G. LECUPPRE, "L'idée d'une Renaissance du Nord dans l'historiographie belge au XXe siècle" S. GAMBINO LONGO, "La Renaissance du Nord et l'historiographie scandinave à l'épreuve de l'idéal burckhardtien" Ch. MARGUET et Ph. RABATÉ. "Les métamorphoses de la Renaissance en Espagne ou brève histoire d'une catégorie instable" F. ALAZARD, "La Renaissance à l'épreuve de la 'World History' Ch. LUCKEN, "Intermezzo"

Index Table des auteurs Table des résumés