Douce Dibondo, La charge raciale. Vertige d'un silence écrasant

Préface de Maboula Soumahoro.

"Toutes les personnes racisées sont des génies de l’adaptation. Cette capacité est une boussole qui permet à la fois de naviguer dans un monde raciste, et une ancre bien trop lourde dictant nos vies. Penser à ne pas paraître "trop" noir·e, arabe ou asiatique, adopter une manière de parler, de s’habiller, de rire, réfléchir aux musiques choisies en soirée, se demander sans cesse si l’on est aimé·e pour soi ou pour le fétiche qu’on représente, renoncer à porter des capuches pour éviter la police... Bref, tout planifier quand on évolue dans des milieux majoritairement blancs et qu’on ne l’est pas.

Le poids permanent du regard blanc et la voix des dominant·e·s représentent une violence de tous les instants, un déni d’existence dans toutes les sphères de la vie. Comment expliquer l’absence médiatique et sociétale de cette charge raciale ? Qu’est-ce que se taire veut dire lorsqu’on est une personne racisée ?"

Douce Dibondo est écrivaine, poète, journaliste et militante afroqueerféministe.