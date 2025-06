L’Impact. Revue d’études littéraires, linguistiques et audiovisuelles, n° 5 : "L’écrivain africain francophone et ses fictions"

L’Impact. Revue d’études littéraires, linguistiques et audiovisuelles, n° 5

ISSN : 2820-7637

« L’écrivain africain francophone et ses fictions »

Coordination :

M. HOUDZI Ahmed Aziz

M. MARTAH Amine

Dans la multiplicité de ses expressions et la diversité de ses formes, la littérature africaine continue à dire et à décrire la réalité du continent. Elle transpose ses mutations, ses héritages, son enracinement mais également son cheminement dans la scène globale avec ses enjeux et ses défis. S'il est vrai que la profusion éditoriale des écrivains africains francophones témoigne d’une vitalité incontestable que « les enfants de la postcolonie » portent haut et fort, il n’en demeure pas moins vrai que cette littérature continue à arrimer son succès à une légitimation qui vient d ailleurs et à hypothéquer sa gloire à des lecteurs majoritairement situés ailleurs. En effet, ce numéro examine le statut de l’écrivain africain francophone, les enjeux qui président à ses positionnements dans le champ littéraire, mais aussi et surtout l’imaginaire qui nimbe son existence et conditionne sa mise en récit.

Sommaire

Présetation du Numéro 5

Ahmed Aziz HOUDZI, Amine MARTAH ........................................................................5 - 13

PDF

Boualem Sansal : entre posture auctoriale, quête de légitimité et fictions spéculaires

EL MEHDI ELMAOULOUE..................................................................................................14-25

PDF

Fictions de Camara Laye et d’Olympe Bhêly-Quenum - l’enfance africaine idéale

Ewa Kalinowska ......................................................................................................................26- 37

PDF

Souveraine Magnifique par Eugène EbodéPersonnages et procédés narratifs

Amnay Hammi........................................................................................................................38- 47

PDF

Fiction et événements historiques dans Pèlerinage d’un artiste amoureux

Zineb HMIDI..............................................................................................................................48- 56

PDF

L' Algérie reterritorialisée de Mohammed Dibnone

Abdelaziz Amraoui...................................................................................................................57-67

PDF

Mémoire, identité et résistance chez Cheikh Hamidou Kane et Léonora Miano

Moulay Hfid ZARABA..............................................................................................................68- 76

PDF

Réécrire l’Afrique, repenser l’écrivain francophone africain : Scholastique Mukasonga et Léonora Miano

Kaoutar BEN ADDI.......................................................................................................................77-87

PDF

Autonomie narrative et résistance : les structures subversives de Sembène Ousmane dans Les Bouts de bois de Dieu

Hachem Kacimi..............................................................................................................................88-96

PDF

À la lisière du chaos : le style comme geste de résistance dans La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr

Anouar KARRA, Malak LAKAAZ..................................................................................................97-105

PDF

Ecrire l’humanité face aux violences coloniales : De la déshumanisation à la résilience dans La Saison de l’ombre de Leonora Miano

Latifa Boutazat................................................................................................................................106 -118

PDF

Réappropriation identitaire et construction de l’ethos auctorial : stratégies narratives et résistance postcoloniale

Jaouad BOUMAAJOUNE, Imane JOTI, El Houcine El Bazi.................................................119 -134

PDF

L' écrivain africain en miroirintertextualité dans D'Agave et du miel de El Mostapha Chadli

Safa GARAAOUCH, Touria UKKASS..............................................................................................135- 147

PDF

L’hybridité linguistique et visuelle dans la littérature et le cinéma africains francophones : de la résistance coloniale à la reconquête de soi

Soukaina EL MAHJOUBI, Mohamed SABRI..........................................................................................148-158