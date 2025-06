Littérature narrative arabe postclassique. Textes, imaginaires, interactions (Sorbonne)

Appel à candidature pour un contrat doctoral en Humanités

Littérature narrative arabe postclassique : Textes, imaginaires, interactions

Ce contrat doctoral en littérature arabe ou en littérature comparée est financé dans le cadre de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS. Il s’inscrit dans une dynamique de renouvellement de la recherche sur la période postclassique au Proche-Orient et en Afrique du Nord. En mobilisant une forte tradition philologique et en bénéficiant du dépassement des notions de « basse littérature » et d’« époque de décadence » qui qualifiaient le bas Moyen Âge et le début de l’époque moderne dans la zone concernée, une thèse de doctorat sur la littérature narrative arabe de cette période pourra améliorer notre connaissance des problématiques que soulève cette littérature, révéler les canons qui lui sont propres et constituer en définitive une contribution originale à l’histoire de la littérature arabe en général.

La thèse aura pour objectif de décrire, à partir d’un corpus issu de cette période, des esthétiques propres à cette littérature narrative, tout en définissant les passerelles qui la lient à la littérature classique et, notamment, à ses éventuelles autres sources qui restent à identifier. Elle peut porter sur des œuvres en particulier, peu ou pas étudiées, ou proposer un nouveau regard sur des œuvres bien connues de la recherche, comme Sīrat Baybars ou al-Sīra al-Hilāliyya. Elle peut également proposer son propre apport philologique en portant sur un corpus composé de manuscrits inédits, renfermant des récits encore méconnus, répertoriés dans les bibliothèques du Proche-Orient, du Maghreb, d’Afrique Sub-saharienne ou d’Europe.

Les problématiques non exclusives ci-après pourraient constituer son point de départ :

· les questions esthétiques et de narratologie (analyse du discours narratif) ;

· l’intertextualité et l’évolution des traditions littéraires (circulation des récits, des thèmes, des motifs et des manuscrits dans la géographie et dans le temps) ;

· la typologie de l’imaginaire postclassique, si l’approche littéraire est adossée à une approche d’histoire des idées qui situe les récits dans leur contexte culturel, social et politique.

Il sera possible de de faire évoluer cette proposition vers un projet de recherche en littérature comparée, si le/la candidat.e maîtrise, en plus de l’arabe, l’italien, l’espagnol, le latin ou d’autres langues du pourtour méditerranéen, de sorte qu’il/elle puisse mettre en parallèle un corpus arabe et un autre pratiqué à la même période dans le nord de la Méditerranée. Une double direction sera indispensable dans ce cas de figure.

Le contrat doctoral sera implanté dans une unité du CNRS en France métropolitaine en fonction du sujet et du directeur·trice pressenti·e, en relation avec une unité de recherche à l'étranger.

Le/la lauréat·e s’engera à passer le tiers de son temps de travail, soit un total de 12 mois, dans l’unité de recherche partenaire à l’étranger.

Les corpus de textes portant sur l'Occident musulman et impliquant un lien avec le Centre Jacques Berque à Rabat seront privilégiés, sans exclure la possibilité d'un corpus lié au Machreq.

Les thèses en cours en sont pas éligibles.

Renseignements auprès de Iyas Hassan, Professeur des Universités, Sorbonne Université et Institut français du Proche-Orient :

iyas.hassan@sorbonne-universite.fr

Dépôt de candidature avant le 30 juin 2025, 16h heure de Paris, à l’adresse suivante :

gismomm-contact@services.cnrs.fr avec copie à iyas.hassa@sorbonne-universite.fr

Envoyer dans un seul document PDF :

- Formulaire de candidature ci-dessous complété

- Curriculum Vitae

- Copie du diplôme de Master ou attestation de réussite

- Relevés de notes des deux années de Master