Colette, Il tutuniè (trad. de Gabriella Bosco)

Nouvelle traduction italienne du roman de Colette Le toutounier.

Le roman reprend le personnage d'Alice, protagoniste de Duo, dès sa conclusion. Veuve suite au suicide de son mari Michel, de retour dans son appartement natal, elle retrouve deux de ses trois sœurs et se confie à elles sur le « toutounier » (le canapé confortable et informe de leur enfance). Le thème de la comparaison entre les sœurs Eudes est leur vie amoureuse, leurs difficultés respectives à mener des histoires d'amour complexes, chacune montrant ses limites face à des partenaires aux caractéristiques masculines de plus en plus problématiques. Colette, l'auteure de ce roman, est désormais mature : elle a terminé son écriture durant l'été 1938, à l'âge de 65 ans.

Publié d'abord en feuilleton dans « Paris-Soir », puis aux éditions Ferenczi en volume en janvier 1939, il offre une représentation multiforme de la solitude féminine, soulignant l'impossibilité croissante pour chaque femme de partager ses sentiments, quels qu'ils soient, avec l'homme. Il en résulte une solidarité entre sœurs qui, au-delà de leurs désaccords profonds et souvent amusants sur de multiples sujets, donne une autre dimension à la solitude qu'elles éprouvent. Le fantôme de la mère de Colette, qui plane autour de ses pages et à qui le roman Sido de 1930 a donné existence littéraire, est physiquement absent et pourtant donne corps en contre-jour aux dialogues riches et inventifs du Toutounier ainsi qu'aux sonorités du roman et à ses motifs sournois.