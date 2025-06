Revue Voltaire, n°24 : « Voltaire et les Lumières au Québec / Mme Denis »

Deux dossiers thématiques composent principalement ce numéro de la Revue Voltaire : « Voltaire et les Lumières au Québec : perspectives historiques et lectures actuelles », et «Marie-Louise Mignot, dite Mme Denis ». Le premier examine la présence directe ou indirecte de Voltaire et de ses œuvres dans l’histoire culturelle et intellectuelle québécoise, de la fin du xviiie siècle à nos jours. Le second, appuyé notamment sur la parution d’un volume de Lettres inédites à Marie-Louise Denis (1737-1744) (2023), entend reconsidérer le regard porté sur la nièce de Voltaire, née Marie-Louise Mignot, à la lumière des nouveaux documents disponibles et de nouvelles approches critiques. La section « Varia » accueille des études mettant en lumière de nouveaux correspondants et documents relatifs à Voltaire et à la genèse de Candide, à Mme du Châtelet, et aux contrefaçons du Siècle de Louis XIV.

Sommaire :

VOLTAIRE ET LES LUMIÈRES AU QUÉBEC :

PERSPECTIVES HISTORIQUES ET LECTURES ACTUELLES

Nicholas Dion et Pierre Hébert, Voltaire au Québec : quelques jalons historiques et critiques

Sébastien Drouin, Plessis, Bourget et le discours antiphilosophique

Claude La Charité, Louis Fréchette, « Voltaire canadien » intermittent

Hans-Jürgen Lüsebrink, Paul-Marc Sauvalle et Aristide Filiatreault, journalistes engagés et voltairiens au Québec autour de 1900

Bernard Andrès, Honoré Beaugrand (1846-1906) et l’émancipation maçonnique du Québec

Marc André Bernier, Histoire-science et apologétique dans L’Influence de Voltaire au Canada (1945) de Marcel Trudel

Pierre Hébert, Le discours « post-Trudel » sur Voltaire au Québec (1945-1960) : symptôme d’une censure en crise ?

Charlène Deharbe et Hervé Guay, Voltaire sur les planches : Candide revisité par le Théâtre du Sous-Marin Jaune

MARIE-LOUISE MIGNOT, DITE MME DENIS

Olivier Ferret, Ré-envisager Marie-Louise Denis

Nicolas Fréry, L’oncle, la nièce et sept années de vie littéraire : les lettres retrouvées de Voltaire à Marie-Louise Denis (1737-1744)

Justine Mangeant, Marie-Louise Denis, dramaturge. Les activités théâtrales d’une collaboratrice de Voltaire

Laurence Macé, Lettres italiennes : il carteggio Voltaire / Marie-Louise Denis

Christiane Mervaud, Représentations féminines dans les Lettres inédites à Marie-Louise Denis (1737-1744)

VARIA

Daniel Droixhe, Une contrefaçon du Siècle de Louis XIV de Voltaire imprimée par Abraham-François Viret pour Pierre Machuel en 1764. Style ornemental et identification numérique

Gillian Pink, L’allégorie d’Alcibiade et le dossier génétique de Candide

John R. Iverson, “Du stirbst Emilia”: Jacques de Pérard, Voltaire, and a Pomeranian tribute to Émilie du Châtelet at the time of her death

Gilles Banderier, Voltaire et Berne. À propos de la lettre D5064