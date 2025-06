Vincent Petit, La conjuration des hommes libres

L’histoire du serment politique en Occident est celle d’un long dévoiement. Ce rite habillé d’oripeaux antiques, médiévaux et religieux, avait été pensé comme l’instrument de la conjuration des hommes libres. Il sera devenu un des moyens de conjurer leur liberté. Alliance des hommes libres et égaux sous le regard de Dieu, il est progressivement encadré par les puissances politiques et ecclésiales, puis capté par l’État moderne à partir du XVIIe siècle. L’expérience révolutionnaire cherchera à redonner au serment son caractère démocratique et égalitaire, avant qu’au XIXe il ne devienne un rite de sujétion bureaucratique. Dans les régimes autoritaires et totalitaires, il exprime non seulement une fidélité politique mais il est la marque d’un biopouvoir par lequel l’individu abdique sa conscience et jusqu’à son propre corps dans le peuple, le parti, l’État, l’idéologie, le chef. C’est à une histoire politique enracinée dans les pratiques juridiques et les doctrines religieuses propres à l’Occident, et aujourd’hui négligée, que ce livre s’attache à donner une lecture originale et novatrice, puisqu’il s’agit de la première synthèse en français sur l’histoire du serment.

