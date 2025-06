Transcr(é)ation, vol. 6.2

Le présent dossier se compose de six études portant sur des adaptations animées produites dans le monde entier mais qui se rejoignent en ce qu'elles sont toutes, pour reprendre l'expression de Paul Wells, des "fictions historicisées".

Avec: Audrey Louckx, "Introduction : Adaptation animées, bien plus que des dessins qui bougent"



John Harbour, "L’arche de Noé - Une pluie de dessins animés des années 1920 et 1930 adaptés du récit du Déluge"



Elizabeth Heaney, "Le problème avec Mickey Mouse - Narration et esthétique dans l’adaptation télévisée animée pour les enfants"

Tatyana Carrillo, "De la prose à pas de deux - Barbie dans Casse-Noisette (2001) et la transformation du récit de Casse-Noisette (2011) en un morceau de l’héritage de Barbie"



Anaïs Cabart, "Par-delà le réel : l'adaptation animée de Perfect Blue"

Oriane Sidre, "Savez-vous bien ce que c’est ? Une esthétique pour changer l’apprentissage : la quête polysémique de l’adaptation animée Train de nuit dans la voie lactée (1985)"

Marie Pascal, "Le futurisme autochtone, de la survivance à la résurgence - Petit tonnerre (2009), Lumaajuuq (2010) et La montagne de SGaana (2017)"

Kimberly Clough, "La suppression de l’activisme féminin dans The Breadwinner de Nora Twomey".