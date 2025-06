Anne-Marie Cheny, Le cercle des byzantinistes. Comment bibliothécaires, savants et voyageurs inventèrent Byzance (XVIe-XIXe siècle)

Préface de Marie-France Auzépy.

Une fois un domaine de recherche installé, la question de sa naissance s’efface comme s’il était là depuis toujours. Pourtant, il y a souvent dans les premiers moments de la découverte, matière à épopée. Ce que nous appelons « les études byzantines », c’est-à-dire l’étude de la langue, de l’histoire, de l’art et de la civilisation de l’Empire romain d’Orient durant les douze siècles de son existence (330-1453) ont ceci de particulier qu’elles sont nées sans qu’on les cherche.

Aux XVIe et XVIIe siècles, l’attrait pour la Grèce antique est vif. Les voyages vers l’Orient se multiplient. De nombreux savants, avides de compléter leurs connaissances et leurs bibliothèques, missionnent tout un réseau d’aventuriers pour partir en quête de manuscrits. Religieux, diplomates, marchands, érudits, libertins, capitaines de navires parcourent l’Empire ottoman à la recherche de manuscrits grecs antiques. Mais leur méconnaissance de la langue grecque les conduit, heureuse méprise, à rapporter des textes grecs médiévaux : les textes byzantins. Partis à la recherche de la Grèce classique, ils ont rencontré le Moyen Âge grec et la civilisation byzantine.

C’est l’histoire de ces bibliothécaires passionnés et philologues irascibles, de ces papes et cardinaux, de ces princes, de ces copistes et de leurs intermédiaires grecs oubliés, de tous ces chercheurs de manuscrits en quête d’un savoir qu’ils allaient finalement constituer que nous raconte Anne-Marie Cheny.

Sommaire

Remerciements

Préface, par Marie-France Auzépy

En guise de préambule

Repères chronologiques

Introduction

Claude Dupuy, un humaniste au coeur des guerres de religion (Paris, 1595)

Une bibliothèque de lettré

À l’abri des désordres du monde

Chrysostome, Justinien, Léon et les autres

Un éditeur, des professeurs de langue et des chercheurs de manuscrits (XVe-XVIesiècle)

Johannes Löwenklau : éditer « pour ne pas mener ici-bas une sotte vie routinière et inutile »

Chrysoloras, Chalcondyle et Lascaris, professeurs de grec en Occident

Ogier Ghislain de Busbecq, un ambassadeur voyageur

Hieronymus Wolf et Anton Fugger, l’union entre un philologue irascible et un banquier mécène (Augsbourg, milieu du XVIe siècle)

De Melanchthon à Fugger

Trois manuscrits inédits

Johannes Herbst : le grand oublié

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc : l’aventurier immobile (Aix-en-Provence, première moitié du XVIIe siècle)

L’érudition comme seule maîtresse

Un encrier et une plume

Et pour quelques livres de plus

Les précieux « papiers Peiresc » (Aix-en-Provence, première moitié du XVIIe siècle)

Une mémoire en papier

Ceci n’est pas l’Empire byzantin

French connection

Lukas Holste, un bibliothécaire au service du Pape (Vatican, milieu du XVIIe siècle)

À la recherche des « petits géographes grecs »

Une pièce du puzzle

La Popelinière : à jamais le premier

La Byzantine du Louvre : une affaire de roi (Paris, milieu du XVIIe siècle)

L’ennemi italien

Un monument pour l’éternité

Louis Cousin, premier « historien » de Byzance

Du Vair, Peiresc, Suarez et Fabrot : une idée et des hommes (Provence, milieu du XVIIe siècle)

Philippe Labbe : un suspect au-dessus de tout soupçon

Une ambition provençale

Un historien de Byzance qui ne souhaitait pas l’être

Montesquieu : un goût d’inachevé (Château de la Brède, 1731)

Une bibliothèque dans une tour carrée

L’indispensable Byzance

Condorcet, une lumière dans la nuit (Paris, 1795)

L’ignorance au coeur de la décadence

La transmission du génie grec

Conclusion

Glossaire

Index

Crédits iconographiques

Table des figures