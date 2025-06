Luisa Capodieci, L'oeil d'Osiris

François Ier et le cardinal de Lorraine se déguisant en sphinx lors d’une mascarade à la cour ; Pontus de Tyard concevant un bassin isiaque dans le jardin du château d’Anet ; Étienne Dupérac copiant à Rome la statue cube du grand prêtre Padiimenipet… L’œil d’Osiris, le dieu de la résurrection, interroge le regard porté sur l’Égypte à la Renaissance et retrace l’histoire des métamorphoses et anamorphoses des ægyptiaca et de leurs avatars gréco-romains à la Renaissance, depuis l’Italie du Quattrocento jusqu’à leur épanouissement dans l’humus particulièrement fertile du jardin de France, trois siècles avant Champollion. Tout un pan méconnu de l’histoire de la culture occidentale, mêlant savoirs secrets et magiques, falsifications, passions antiquaires et grandeur politique, est ainsi mis à jour.