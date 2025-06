Dialogue autour du n° 1153 de la revue Europe : "William Carlos Williams / Yves di Manno"

Jeudi 12 juin 2025 à 18h30

Ent'revues, MSH, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris *

« Autour de William Carlos Williams & Yves di Manno »

Dialogue entre Pierre Vinclair et Yves di Manno, modéré et présenté par Jean-Baptiste Para, à propos du dossier qu’Europe consacre à William Carlos Williams et Yves di Manno.

Europe consacre deux substantiels cahiers dirigés par Pierre Vinclair à William Carlos Williams et à Yves di Manno.

Figure majeure de la poésie contemporaine, Williams s’est attaché tout au long de son œuvre à inventer une forme de poésie entièrement nouvelle, apte à rendre compte de la spécificité de l’expérience américaine et attentive à la vie des gens ordinaires. Marqué à ses débuts par l’imagisme et proche de Pound, il participa au seuil des années trente à l’émergence de l’objectivisme. À partir de 1944, il travailla à Paterson, son maître livre dont on a pu dire qu’il constituait un « Art poétique pour l’Amérique contemporaine ».

Yves di Manno, poète et traducteur de Paterson, mais aussi d’Ezra Pound, George Oppen et Jerome Rothenberg, a toujours prêté une attention passionnée aux formes multiples de la vitalité poétique d’hier et d’aujourd’hui. Ses écrits critiques et son activité d’éditeur en témoignent également.

Poésie et traduction seront au cœur du dialogue entre Pierre Vinclair et Yves di Manno.