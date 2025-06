Carnets, n° 29 : "Littérature et cinéma : allers et retours" (dir. Maria Eugénia Pereira & Marie-Manuelle Da Silva)

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Maria Eugénia Pereira et Marie-Manuelle da Silva Introduction [Texte intégral]

Jean Cléder Entre Écriture Romanesque et Critique Cinématographique : Repenser le Cinéma dans la Littérature Contemporaine [Texte intégral] Between novel writing and film criticism : Rethinking cinema in contemporary literature

Laurence Riu-Comut Écrire avec les genres populaires du cinéma : des effets de la transposition du film noir et du western sur le roman contemporain [Texte intégral] Writing with the popular genres of cinema : The contemporary novel’s revenge on Hollywood?

Irene Cacopardi Littérature et cinéma à l’époque des media conglomerates. Gomorra et Suburra : une intertextualité extralittéraire [Texte intégral] Literature and cinema in the age of media conglomerates. Gomorra and Suburra : an extra-literary intertextuality

Florence Pellegrini Stéréotypie et transferts culturels : d’une Bovary l’autre (Minelli, Oliveira, Fontaine, Barthes) [Texte intégral] Stereotyping and cultural transfers : From one Bovary to another (Minnelli, Oliveira, Fontaine, Barthes)

André Campos et Luís Carlos Pimenta Gonçalves Les pérégrinations littéraires de João Botelho : de Fernando Pessoa à la comtesse de Ségur (Allers et retours) [Texte intégral] The literary peregrinations of João Botelho : From Fernando Pessoa to the Countess de Ségur (Back and forth)

Filipe Senos Ferreira Le personnage de Libaninho pris entre roman et écran : représentations de l’homosexualité dans Le crime du Padre Amaro d’Eça de Queirós [Texte intégral] The character of Libaninho between novel and screen Representations of homosexuality inThe Crime of Father Amaro by Eça de Queirós

Karima Benelbida De Ben Jelloun à Mouftakir : dialogues intertextuels entre littérature et cinéma [Texte intégral] From Ben Jelloun to Mouftakir: towards a discovery of intertextuality