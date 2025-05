Spicilège. Cahiers Marcel Schwob, n° 17 : "Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob" (première partie)

Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, « Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (première partie) », n° 17, Paris, Société Marcel Schwob, 2024, 152 p.

Spicilège – Cahiers Marcel Schwob n° 17 est consacré à un territoire méconnu de l’œuvre de Marcel Schwob : ses poèmes de jeunesse, dont une sélection fut publiée par Pierre Champion dans les Œuvres complètes de l’auteur, en 1927. Ces textes en vers, méprisés et reniés par l’écrivain, constituent trois volumes de manuscrits pour la plupart inédits, conservés à la Bibliothèque municipale de Nantes. Spicilège 17 explore cet écheveau de poèmes offrant plusieurs états, mêlés à d’autres écrits et souvent mal classés. En guise de résonance, nous republions Coins and Medals (1921), recueil de proses poétiques de la poétesse américaine Charlotte Hardin, inspiré de Mimes et dédié à Marcel Schwob.

Sommaire

Éditorial

Bruno Fabre

Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (première partie)

Marcel Schwob : poète, même en vers ?

Agnès Lhermitte

Poèmes érotiques de Marcel Schwob

Alain Chevrier

Résonances

Un recueil inspiré par Mimes : Coins and Medals (1921) de Charlotte Hardin

Jonathan Wenger et Agnès Lhermitte

Coins and Medals

Charlotte Hardin

Traduction par Jonathan Wenger

Robert Desnos, le fait divers et Marcel Schwob en mars 1936

Stephen Steele

Poèmes de minuit (extraits)

Robert Desnos

Glanures

Bruno Fabre

La Société Marcel Schwob a 20 ans

Bruno Fabre