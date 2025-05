Romanesques, n° 17 : "Aspects du roman choral" (dir. Aurélie Adler)

Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque 2025, n° 17 :

Aspects du roman choral

Textes réunis par Aurélie Adler

Paris, Classiques Garnier, coll. « Romanesques », n° 17, 2025

Dans la continuité de Politique du roman romanesque (Romanesques 2024, n° 16) ou du hors-série Nouvelles lectures politiques de Jules et Michel Verne (Romanesques hors-série 2022), le présent numéro rassemble les actes d’un colloque organisé par trois membres du laboratoire du CERCLL et de l’équipe « Roman & Romanesque ». Centré sur la « poétique du roman choral », ce colloque, qui s’est tenu à Amiens les 26 et 27 septembre 2024, visait à réfléchir de manière critique et théorique aux composantes poétiques et énonciatives susceptibles de définir, sinon le genre du roman choral, du moins des modalités d’expression de la choralité dans la narration. Le volume qui suit témoigne de la variété, mais aussi de la prudence, des approches de la choralité romanesque.

