ERC AGRELITA Recrute un.e project manager (Caen)

APPEL À CANDIDATURES

ERC Advanced grant 2020 AGRELITA

PROJECT MANAGER

Dans le cadre du Projet ERC Advanced Grant 2020 AGRELITA, « The reception of ancient Greece in pre-modern French literature and illustrations of manuscripts and printed books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities », dirigé par Prof. Catherine Gaullier-Bougassas (Principal Investigator), un poste contractuel de Project Manager à temps plein (100%) est à pourvoir à compter du 01/09/2025.

AGRELITA est conduit à l’Université de Caen Normandie et se terminera le 30 septembre 2027.

Durée du contrat : 12 mois renouvelable une fois

PROJET

Jusqu’à présent, l’histoire de la réception de la Grèce antique en Europe occidentale prémoderne s’est concentrée presque exclusivement sur la transmission des textes de l’Antiquité grecque. Pourtant, bien avant la renaissance de l’enseignement du grec, de nombreux ouvrages vernaculaires, souvent illustrés, contenaient des représentations élaborées de la Grèce antique. AGRELITA étudie un large corpus d’œuvres littéraires de langue française produites de 1320 à 1550 en France et en Europe, ainsi que les images offertes par leurs manuscrits et livres imprimés.

MISSIONS

Le project manager vient en appui à la Principal Investigator du projet pour l’accompagner dans sa mise en œuvre :

- organiser les activités scientifiques du projet

- contribuer à son suivi scientifique et à la préparation des publications

- se charger de la communication du projet

- accompagner le suivi administratif et budgétaire du projet.

Il-Elle sera en communication avec de nombreux interlocuteurs scientifiques, administratifs et financiers, les membres du projet et les chercheurs invités, l’Université de Caen et l’ERC, les éditeurs, les traducteurs, les bibliothécaires...

Les missions les plus importantes du project manager seront ainsi :

Organisation logistique des activités scientifiques du projet :

- Programmer les activités, déplacements en lien avec la Principal Investigator et les post-docs

- Organiser la logistique des activités scientifiques du projet - réunions, séminaires, journées d’études, colloques (en présentiel comme en distanciel) : gérer les missions des membres de l’équipe et des chercheurs invités en lien avec les services de l’Université de Caen (hébergement, transport…)

- Organiser les déplacements de la Principal Investigator et des post-docs.

- Organiser l’accès aux services nécessaires pour le déroulement du projet : documentation, reproductions, traductions, liens avec les éditeurs…

-Contribuer à l’accueil des chercheurs invités

Contribution au suivi scientifique du projet :

- Participer à la rédaction des rapports d’activité

- Participer au suivi des publications d’AGRELITA : contribuer à la préparation matérielle des publications, à la lecture et à la mise en conformité typographique des textes (règles de présentation des éditeurs), assurer le suivi des relations avec les éditeurs et traducteurs

- Contribuer au suivi du plan de gestion des données

Communication du projet :

Développer et mettre en œuvre des stratégies pour assurer une communication et une diffusion efficaces et visibles du projet.

- Gérer le carnet hypothèses Agrelita (https://agrelita.hypotheses.org/) et alimenter le contenu de ses différentes rubriques, en lien avec la Principal Investigator.

- Gérer les comptes des réseaux sociaux du projet.

- Annoncer sur les sites scientifiques spécialisés et les réseaux sociaux les activités du projet.

- Développer d’autres stratégies de communication, notamment en lien avec la direction de la communication de l’Université de Caen.

Suivi administratif, budgétaire et financier du projet :

Assurer les liens avec les services administratifs et financiers de l’Université de Caen et de l’ERC.

En relation avec le laboratoire du Craham (Centre Michel de Boüard · UMR 6273, https://www.craham.cnrs.fr/), l’UFR Humanités et sciences sociales (https://ufr-hss.unicaen.fr/) et la Direction de la recherche et de l’innovation de l’Université de Caen, contribuer activement aux tâches suivantes :

- Suivi de la consommation des crédits du projet en veillant à la bonne application des règles budgétaires et administratives de l’Université de Caen et de la Commission européenne

- Préparation des rapports administratifs et financiers selon le calendrier prévu dans la convention de subvention, les réponses aux enquêtes, audits et évaluations notamment ceux relatifs à l’organisation et au budget du projet

- Archivage des documents, notamment financiers, factures, ordres et rapports de mission…, en coordination avec les services internes de l’Université

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES

- Master (Bac +5) ou doctorat

- Expérience souhaitée dans la conduite de projets de recherche.

Une expérience préalable de gestion de projets et de budgets européens serait un avantage.

- Goût pour les projets de recherche européens et la recherche en sciences humaines.

- Très bonne maîtrise du français, aptitude à la relecture des textes, et connaissance des règles de l’écriture scientifique

-Bonne maîtrise de l’anglais, pour la communication orale et écrite avec les chercheurs anglophones, la traduction d’appels à communication…

- Rigueur, fiabilité

- Sens de l’organisation

- Autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités, attitude réactive et flexible, capacité à gérer des situations diverses et à résoudre les difficultés

- Esprit d’équipe et aptitude à travailler en réseau, avec des interlocuteurs aux préoccupations multiples, capacité d’écoute et d’adaptation

- Très bon sens relationnel, confidentialité

- Maîtrise des outils de bureautique

- Expérience de l’édition web de base appréciée (formation possible)

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Le project manager sera placé-e sous la responsabilité directe de la Principal Investigator du projet AGRELITA, Prof. Catherine Gaullier-Bougassas, et travaillera en étroite collaboration avec elle. Il-Elle sera en contact constant avec les post-doctorants et les autres membres du projet. Il-Elle devra travailler en équipe mais aussi de manière autonome, en respectant ses propres délais et plannings à long terme.

CONDITIONS

-Lieu d’exercice : Université de Caen, centre de recherche Craham : Centre Michel de Boüard · UMR 6273, https://www.craham.cnrs.fr/

Le/la project manager aura un bureau dans les locaux du Craham.

-Employeur : Université de Caen

-Nature du contrat : contrat de travail à durée déterminée

-Durée du contrat : 12 mois renouvelable une fois

-Temps de travail : 100%

-Date pressentie de début du contrat : 01/09/2025

-Rémunération : à partir de 2134€ brut mensuel et, à négocier en fonction du profil et de l’expérience

- Régime de congés avantageux

Contact : catherine.gaullier-bougassas@unicaen.fr

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Dossier de candidature à envoyer au format numérique (pdf) au plus tard le 27 juin 2025 à l’adresse suivante :

catherine.gaullier-bougassas@unicaen.fr

Le dossier devra être constitué de :

- Un Curriculum Vitae

- Une lettre de motivation

- D’éventuels noms et coordonnées de personnes de références à contacter

Merci de tout regrouper dans un seul fichier pdf.

Les candidats sélectionnés seront auditionnés début juillet 2025. Réponse courant juillet 2025.