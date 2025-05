Romania, t. 142, 2024, Fascicules 567-568 (dir. Sylvie Lefèvre, Jean-René Valette)

Sommaire

Donald MADDOX, Purgatorial Conventions in the Estoire del Saint Graal

André ESKÉNAZI, « Filz, kar te vai culchier avoc t’espuse, al cumant deu del ciel ». Une relecture du lexique des vers 51-55 du Saint Alexis : culchier, anuitier, muillier

Maxime KAMIN, Comment l’estat du monde puet estre comparé au jeu des eschecz (Arsenal, ms. 3521, f. 264v-267r). Édition critique

Ilaria LA VORATO, Galiien, souverain de la phisique d’amors. Galeno in un racconto in antico francese tra l’exemplum e l’aneddoto

Henry RA VENHALL, Was Drouart la Vache, author of the Livre d’amour (1290), « le Roi de Soissons »?

Florence TANNIOU, Le temps nouveau des automates : les statues dans le Recoeil des Histoires de Troyes de Raoul Lefèvre

Franz LEBSANFT, Deux nouveaux fragments des Vœux du Paon : Tübingen, Bibliothèque universitaire, Ms. Mm IX 1

DISCUSSIONS

Jean-Yves TILLIETTE, Ovide moralisés latins

Hadrien AMIEL, Nouvelles perspectives sur les femmes, l’amour et les croisades

MÉLANGE

Jean-Baptiste CAMPS, Godfried CROENEN, Gauthier GRÜBER, Un nouveau fragment de Garin le Loherain à la bibliothèque de l’université de Gand (Gen)

COMPTES RENDUS

Anne ROCHEBOUET, Réécrire l’histoire de Troie. La cinquième prose du Roman de Troie, compilation et création (Stefania CERRITO)

Martin AURELL, Excalibur, Durendal, Joyeuse : la force de l’épée (Hadrien AMIEL)

Joël-Henri GRISW ARD, L’Épée jetée au lac. Romans de la Table Ronde et légendes sur les Nartes (Hadrien AMIEL)

Claudio LAGOMARSINI, L’invenzione dell’intreccio. La svolta medievale nell’arte narrativa (Emma BELKACEMI-MOLINIER)

La Continuation anonyme des Miracles de Notre Dame de Jean Miélot, éd. Gilles Roussineau (Maria COLOMBO TIMELLI)

Gilbert DAHAN, Études d’exégèse médiévale. Nouveau Testament (Emma BELKACEMI-MOLINIER)

LISTE DES LIVRES REÇUS PAR LA RÉDACTION EN 2024



INDEX DES MOTS

TABLE DES MANUSCRITS CITÉS