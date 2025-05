Les entretiens de Po&sie : "Météorologiques" (Maison de la Poésie, Paris)

La revue Po&sie vous convie

samedi 7 juin 2025 à 16.00

à la Maison de la poésie pour des entretiens consacrés à

la sortie de son numéro 191-192

Météorologiques

Avec

Stéphane Bouquet

Benoît Gréan

Cécile Mainardi

Jean-Claude Pinson

Elke de Rijke

Virginie Poitrasson

Lucie Taïeb

&

Pour Po&sie :

Marielle Macé

Jean-Patrice Courtois

Claude Mouchard

Martin Rueff

Tiphaine Samoyault

avec chacune et chacun des poètes invités, traductrices, philosophes, historiens, c’est donc une grande averse de vers qu’on a souhaité faire tomber au centre de ce numéro, et baigner tout le reste. Pour qu’il cesse enfin de ne plus pleuvoir, ou de tomber n’importe quoi.

A l’ère des dérèglements climatiques, la revue Po&sie a réuni des poétesses et des poètes, des écrivaines et des écrivains, mais aussi des spécialistes d’histoire et de sciences humaines de France et du monde entier pour tourner notre attention vers le temps qu’il fait et celui qu’il ne fait plus. Menée par Stéphane Bouquet et par Marielle Macé, une petite foule magnifique, fragile et fervente, s’est serrée sous le ciel changeant pour donner des mots au temps. Plus de cinquante textes composent ce numéro exceptionnel : Météorologiques.