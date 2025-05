Po&sie, n° 191-102 : "Météorologiques"

Dans Météorologiques, numéro double de la revue Po&sie (191-192, 1er semestre 2025) composé par Stéphane Bouquet et Marielle Macé, il est question de la pluie et du beau temps ; il est question du « temps qu’il ne fait plus » (Tiphaine Samoyault), du temps que l’on se fait, du temps qui passe.

Dans Météorologiques il tombe une merveilleuse pluie de poèmes de France et du monde entier : des poèmes de Marie Borel, Stéphane Bouquet, Frédéric Boyer, Jean-Patrice Courtois, Jean Daive, Afanassi Fet et Nikolaï Zabolotski (traduits par Jean-Philippe Jaccard), Peter Gizzi (traduit par Stéphane Bouquet), Liliane Giraudon, Benoît Gréan, Jinjia Li, Gabriela Mistral (traduite par Irène Gayraud), Jean-Claude Pinson, Virginie Poitrasson, Fabienne Raphoz, Elke de Rijke James Sacré, Pierre Vinclair, Derek Walcott (traduit par Evanghélia Stead), Peter Waterhouse (traduit par Lucie Taieb), Andrea Zanzotto (traduit par Martin Rueff).

Dans Météorologiques, on se tourne, avec Malcom Wilson, vers les Météorologiques d’Aristote et, avec Marie Cosnay, vers les tempêtes de Lucrèce ; Nicolò Crisafi et Manuele Gragnolati se demandent si Dante n’était pas un peu météopathe ; Anoushka Vasak propose des éléments pour une histoire du « moi atmosphérique » et Henri Scepi prend « l’air du poème » ; Claude Mouchard revient vers l’air du temps au XIXème siècle et Theombogu vers les saltigués, ces médiums de la météo d’Afrique. Laurent Jenny, lui, s’attache à l’humeur du jour. Et quand Armelle Cloarec interroge la « vie climatique » Martin Rueff scrute les expressions météorologiques et, en particulier, les verbes impersonnels. Philippe Rham prend en considération la fin de l’anthropocène ; Jean-Patrice Courtois indique « la trame matérielle » du poème météorologique. Tiphaine Samoyault médite sur les temps du temps.

Dans Météorologiques, on pourra découvrir aussi trois poèmes chinois de la dynastie Tang de Du Fu, traduits par Nicolas Zufferey ; on saura le temps qu’il fait désormais au Brésil grâce aux poèmes d’Arnaldo Antunes, Prisca Augustoni, Josely Vianna Baptista, Floresta Leonardo Froes, Izabela Leal, Alberto Pucheu, traduits et présentés par Marcelo Jacques de Moraes ; on admirera les poèmes visuels de Liliane Giraudon, Cécile Mainardi, Suzy Bielak et Fred Schmalz.

Dans Météorologiques, enfin, Stéphane Bouquet compose sa bibliothèque des pluies, Marielle Macé réalise l’averse, Jacques Roubaud voit tomber la dernière goutte de pluie dans un rondeau et Michel Deguy prend le vent.

avec chacune et chacun des poètes invités, traductrices, philosophes, historiens, c’est donc une grande averse de vers qu’on a souhaité faire tomber au centre de ce numéro, et baigner tout le reste. Pour qu’il cesse enfin de ne plus pleuvoir, ou de tomber n’importe quoi.

Marielle Macé

—

Sommaire

MARIELLE MACÉ Weathering the poem

JACQUES ROUBAUD « Rondeau de la dernière goutte de pluie »

Dire et penser le temps qu’il fait

MALCOM WILSON « Une nature pour ainsi dire plus indisciplinée. L’unité des trois premiers livres des Météorologiques d’Aristote »

LUCRÈCE De Rerum Natura, Livre VI, 96-297

DU FU, WEI YINGWU ET LI YUE Trois poèmes chinois de la dynastie Tang sur le thème de la pluie

NICOLÒ CRISAFI ET MANUELE GRAGNOLATI « Endurer l’au-delà : psychologie et météo dans La Divine Comédie »

FRÉDÉRIQUE ILDEFONSE Sauf s’il neige

MARTIN RUEFF Dire le temps qu’il fait : les expressions météorologiques et la scène de l’énonciation poétique

THÉOMBOGÜ Divers imaginaires météorologiques

CLAUDE MOUCHARD Le temps qu’il fait & L’air du temps

ANOUCHKA VASAK Brève histoire du moi météorologique

HENRI SCEPI À propos d’une poétique atmosphérique. Quelques remarques sur l’air du poème

LAURENT JENNY Le temps qu’il fait (l’humeur du jour)

ARMELLE CLOAREC La vie climatique

PETER GIZZI Quelques valeurs de paysage et de météo

VIRGINIE POITRASSON Circulations

Du Chili : un pays, trois climats

GABRIELA MISTRAL Du Chili : un pays, trois climats

Pluie poésie

STÉPHANE BOUQUET Bibliothèque des pluies

MARIELLE MACÉ Réaliser l’averse

AFANASSI FET, NIKOLAÏ ZABOLOTSKI Et je ne sais quoi dans le jardin

DEREK WALCOTT Deux poèmes

ANDREA ZANZOTTO Versions d’averses

CÉCILE MAINARDI À propos de mon Petit Précis de pluviométrie poétique

FABIENNE RAPHOZ Il fait beau, une enfance bretonne / En attendant la pluie

JAMES SACRÉ Météo poèmes

FRÉDÉRIC BOYER La vie lyrique

JEAN DAIVE Lundi de Pâques dans la nuit du 1er avril 2024

JINJIA LI La pluie shigure de Meung-sur-Loire

MARIE BOREL Météozu 1 & 2

PETER WATERHOUSE Poèmes

Le temps se gâte

TIPHAINE SAMOYAULT Le temps qu’il ne fait plus

JEAN-PATRICE COURTOIS La dé-définition de l’air / Prose météo. La trame matérielle du poème météorologique

LILIANE GIRAUDON Un temps d’octobre

BENOÎT GRÉAN Flotte

ELKE DE RIJKE

Bruxelles / Brussel (50° 51’ NB - 4° 21’ OL)

Venezia / Veneto (45° 26’ 19.5324’’ N - 12° 19’ 37.7220’’ E)

PIERRE VINCLAIR Quelque chose à Milan

CHRISTINE QUOIRAUD Bodyweather / Dits de l’archive

PHILIPPE RAHM La fin de l’Anthropocène

JEAN-CLAUDE PINSON Au gré des ondes

Du Brésil : poèmes de crues et de ravages

PRISCA AUGUSTONI, ARNALDO ANTUNES, JOSELY VIANNA BAPTISTA, LEONARDO FROES, FLORESTA, IZABELA LEAL, ALBERTO PUCHEU

Continuer, Deguy

MARTIN RUEFF « Il prend le vent pour modèle » : Deguy anémomètre