Aurore Turbiau, Alex Lachkar, Camille Islert, Manon Berthier, Alexandre Antolin (dir.), Écrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours (nouvelle éd. revue et augmentée)

80 % des droits d’auteurices de ce livre seront versés à la LIG, fonds de dotation féministe et lesbien. La première édition a permis de verser 2252€ à la LIG.

Préface de Suzette Robichon

Postface de Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici

Après des siècles d’un silence quasi-entier, plusieurs œuvres ouvertement lesbiennes sont publiées au tout début du XXe siècle. Depuis lors, des années folles à l’après-guerre, de l’histoire militante des années 1970 à la naissance de l’édition spécialisée, jusqu’à l’effervescence du début du XXIe siècle, ce sont des centaines de textes qui disent et théorisent leur existence. Parcourant tous les genres, ils mettent en scène le lesbianisme, nomment et nourrissent une culture partagée, en réactivent la mémoire et les noms.

Né du constat d’une mémoire immense, mais enterrée, éclatée et négligée, Écrire à l’encre violette souhaite rendre compte de l’ampleur de ce dialogue lesbien : il intègre et modifie le cadre de la littérature, ouvre d’autres perspectives en bousculant ses normes.

Aurore Turbiau, docteure en littérature comparée, est spécialiste des littératures féministes et lesbiennes franco-québécoises des années 1970-1980.

Alex Lachkar, doctorant, travaille sur la littérature lesbienne contemporaine en France.

Camille Islert, docteure en littérature, est spécialiste des œuvres de poètes femmes au tournant des XIXe et XXe siècles.

Manon Berthier, doctorante, travaille sur les lectures féministes de la fantasy francophone et anglophone contemporaine.

Alexandre Antolin est docteur en littérature et histoire du genre. Ses travaux portent sur les autrices des années 1950 et les questions de censure.

—

Sommaire

Préface

INTRODUCTION

Écrire sur le silence, renverser le discours

1900-1915, émergence d’une littérature lesbienne (Camille ISLERT)

Un âge d’or ?

1915-1940, ambivalences de l’entre-deux (Camille ISLERT)

Prendre la parole en société patriarcale

1940-1969, fictionnalisation et censure des vécus lesbiens (Alexandre ANTOLIN)

Faire œuvre, faire politique

1969-1985, revendiquer le lesbianisme en littérature (Aurore TURBIAU)

Envies d’histoire(s)

1986-2000, raconter et transmettre la culture lesbienne (Aurore TURBIAU)

Mauvais genres

1924 ? - 2022, écrire le lesbianisme dans les littératures de l’imaginaire (Manon BERTHIER)

Portrait d’une littérature en feu

XXIe siècle, écritures bouillonnantes et impatiences politiques (Alex LACHKAR)



CONCLUSION

Postface

Annexes

—

