Cahiers du dix-septième, vol. 21 : “Feminisms and Early Modern France | Féminismes et première modernité” (dir. Hélène Bilis et Sylvaine Guyot)

Cahiers du six-septième, vol. 21, 2025, Cahiers-Débats, n° 1 :

“Feminisms and Early Modern France | Féminismes et première modernité”

Sous la direction d'Hélène Bilis et Sylvaine Guyot

Ce numéro inaugure les Cahiers-Débats, une série spéciale lancée sous la direction d'Hélène Bilis et Sylvaine Guyot, et centrée sur certains des enjeux méthodologiques clés qui animent aujourd’hui le champ des études sur la France de la première modernité. Pour chaque numéro, des chercheuses et chercheurs de générations, de disciplines et de traditions nationales différentes sont invité·es à aborder de front les débats que cristallise, au sein des sciences humaines, la question de la pertinence et de la fécondité d’étudier le passé au prisme d’approches critiques nouvelles ou renouvelées. En portant une attention particulière à leur position critique et à leur trajectoire intellectuelle, les contributeur·rices proposent des essais aux styles variés, dont l’ensemble vise à refléter autant les convergences que les désaccords, voire les frictions, qui traversent le champ d'étude sur l'époque moderne.

Table of Contents | Table des matières

Introduction

Hélène Bilis & Sylvaine Guyot : "Troubles dans l’historiographie, ou le genre à l’œuvre : féminismes et première modernité (parcours, pratiques et perspectives plurielles)"

Section 1. Historicities | Historicités

Anne Tomiche : "Études de genre et pratique raisonnée de l’anachronisme"

David Harrison : "Feminist Signatures, National Singularity: Joan DeJean’s Early Modern Women"

Marie-Frédérique Pellegrin : "Voir, entendre et lire les femmes. Enjeux thématiques et matrimoniaux en philosophie moderne"

Matthieu Dupas : "Le désir baroque du Menteur de Corneille"

Sarah Grandin : "A Conversation with Andaleeb Badiee Banta, Curator of Making Her Mark: A History of Women Artists in Europe, 1400-1800"

Section 2. Feminist Situations-Trajectories | Situations-Trajectoires féministes

Mita Choudhury : "Echo Chambers and Enlightenment"

Marie-Élisabeth Henneau : "Oser le genre en histoire monastique"

Faith E. Beasley : "Revising/Mastering Memory: Reflections on the Changing Nature of Feminist Scholarship"

Jennifer Tamas : "Entrée en féminisme par l’école de la banlieue. Itinérance d’une néo-précieuse en mer d’inimitié"

Juliette Cherbuliez : "Collaboration as a Premodernist Feminist Praxis in Three Parlor Games"

Section 3. Gendered Positionings | Positionnements genrés

Nathalie Freidel : "Sévigné vs Madame de Sévigné. Pour une lecture féministe de la Correspondance"

Mitchell Greenberg : "Nasty Women: Classicism’s Seductive Misogyny"

Mark Franko : "The Feminist Unconscious of French Court Ballet"

Julia Doe : "Gender and Musical Labor in Early Modern France: The Case of Louise Roussel Leclair"

Section 4. Book Reviews | Comptes rendus

Laura J. Burch : Angela Hunter and Rebecca Wilkin, eds. and trans., Louise Dupin’s Work on Women: Selections, 2023

Sara Harvey : Deborah Steinberger, Women’s Stories in Le Mercure galant (1672-1710). Feminine Fictions in an Early French Periodical, 2024

Natasha Roule : Anne Le Berre, Michelle Poncet ou la « Destouches-Lobreau », directrice de l’opéra de Lyon au XVIIIe siècle, 2023

Rebecca Wilkin : Helena Taylor, Women Writing Antiquity: Gender and Learning in Early Modern France, 2024

Authors’ Biographies | Biographies des contributeur·rices

Date de publication : 8 mai 2025

Les précédents numéros des Cahiers du dix-septième (1988-2023) sont disponibles sur le nouveau site de la revue.

Fondés en 1987, les Cahiers du dix-septième: An Interdisciplinary Journal sont une revue numérique interdisciplinaire, à comité de lecture et en accès libre, publiée par la Society for Interdisciplinary French Seventeenth-Century Studies (SE17).