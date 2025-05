Professeur Assistant en Didactique du FLE - Directeur du programme de FLE (Sorbonne Université à Abu Dhabi)

Afin de développer la recherche au sein du département de Français Langue Étrangère de Sorbonne Université Abu Dhabi, de mener une réflexion sur d’éventuelles réformes pédagogiques nous recherchons un Assistant/Associate Professor en Didactique du FLE-Directeur du Programme de FLE.

En tant que directeur du programme de FLE, ses principales tâches au sein du département seront les suivantes : - Assurer une communication régulière avec les enseignants pour répondre à toutes les questions pédagogiques relatives au contenu didactique en fournissant des conseils. - Animer au moins une réunion pédagogique par semestre avec l'ensemble de l'équipe. - Mettre à jour la maquette et la progression pédagogique pour tous les niveaux. - Coordonner et suivre le contenu et la progression pédagogiques, en collaboration avec l’équipe enseignante. -Vérifier la pertinence des emplois du temps trois fois par an (2 semestres + Ramadan) - Superviser la progression académique des étudiants et les convoquer quand c'est nécessaire, en collaboration avec les coordinateurs académiques. -Gérer la répartition des cours entre les enseignants au sein du département, selon leurs vœux soumis, profil et spécialisation. -Assigner aux enseignants la préparation des syllabi pour chaque semestre. -Vérifier les syllabi préparés par les enseignants, au début de chaque semestre, en s’assurant de la pertinence des objectifs pédagogiques et du contenu. -Définir les indicateurs clés de performance (KPIs) et les objectifs pédagogiques en collaboration avec la cheffe du département de FLE. -Participer à la préparation, au suivi et à la gestion du budget en collaboration avec la cheffe du département de FLE. -Animer, avec la Directrice du département, les deux réunions de rentrée (en septembre et en janvier), destinées aux nouveaux étudiants.

Diplômes requis : Doctorat en Didactique du Français Langue Étrangère (obligatoire)

