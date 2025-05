Communications, n° 116 : "Dramaturgies du réel. Entre art et sciences humaines et sociales"

Un nombre croissant de chercheur.es en sciences humaines, anthropologues, sociologues, géographes et archéologues, recourent à des dispositifs « artistiques » pour mener à bien leurs travaux sur le terrain : film, théâtre, opéra, concert, sonographie, performance, reconstitution historique, etc. De quelle préoccupation heuristique découle la nécessité d’une telle démarche pour rendre compte d’une situation sociale ? Pourquoi entreprendre ces nouvelles formes d’explorations ? Quels sont les problèmes qui incitent les chercheur.es à s’aventurer loin des sentiers battus ?

Pour comprendre les motifs de ces approches particulièrement originales, nous avons invité les contributeurs et contributrices de ce numéro à envisager leurs terrains sous un angle méthodologique, en exposant, au plus près de leur ressenti, la manière dont leur recherche s’est progressivement construite. Dans un souci de meilleure compréhension des faits sociaux, et sans céder à l’illusion de faire œuvre « artistique », ni dénier aux sciences sociales leurs propriétés heuristiques, ils et elles exposent leurs explorations critiques et réflexives, en s’attachant à expliquer les raisons qui les ont conduits à mener une recherche radicalement différente de celles suggérées par les manuels d’anthropologie.

Par Bernard Müller et Caterina Pasqualino

Les morts en question, une enquête filmique à Palerme

Par Caterina Pasqualino

« Zomayi ». Une recherche anthropologique par le théâtre au service d’un travail de mémoire

Par Bernard Müller

Monter le son ! Ce que les motos « Jakarta » disent de la mobilité des gens de Kaolack (Sénégal)

Par Gilles Balizet,

Sylvie Bredeloup et Jérôme Lombard

L’artivisme au prisme de méthodes artistiques en sciences humaines et sociales. Défis et obstacles sur le chemin de l’anthropologie visuelle à Gênes

Par Monika Salzbrunn

« Mémoires flottantes » et recherche opératique

Par Véronique Bénéï

Sonographies ou le silence des usines. Protocole pour une promenade d’écoute

Par Anne Dubos

« Et si les bains-douches étaient le centre du monde ? » Entre dispositif artistique et enquête ethnographique

Par Marina Chauliac

Un art diagonal : les sciences humaines et sociales saisies à travers le prisme d’un art de l’enquête

Par Aline Caillet

Accommoder son regard, son corps, son geste et son intention…

Par Pascale Weber

La reconstitution historique : moyens, méthode et mise en place d’une représentation du passé

Par Élisabeth Tribouillard, Yan Villar, Manon Tibout, Arthur Mouquet,

avec la participation de Gildas Auzou, Thomas Dunais, Loryane Guéry Denis, Mélodie Noyet, Gabrielle Radoux, Vincent Rigaud et Jean-Pierre Roncé

Du visage. Enquêter avec les arts : anthropologie et « théâtre de la Personne »

Par Christophe Rulhes

Illumina. Un projet de création et d’art à l’échelle d’un quartier mixte

Par Francine Saillant

L’inconscient à ciel ouvert. Approche anthropologique du potentiel poétique du lieu de drague

Par Éric Chauvier et Adrien Le Bot

Le théâtre forum ethnographique comme espace de mise en scène entre pouvoirs et savoirs

Par Philippe Hert

Retour d’expérience sur Justice 67 : une exploration croisée du Tribunal Russell par les sciences sociales et les arts du spectacle

Par Guillaume Mouralis

Date de parution : 15/04/2025

Date de mise en ligne : 19/05/2025

ISBN 9782021591200