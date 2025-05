Postes d'ATER à l'Université Lyon III

L'université Jean Moulin Lyon 3 a publié le 12 mai (sur Galaxie) deux offres de postes d'ATER pour le département des langues et littératures anciennes pour l'année universitaire 2025-2026. Le premier est un poste d'ATER de langue et littérature grecques (anciennes) à pourvoir au 1er octobre 2025, le second est un poste d'ATER de langue et littérature latines, susceptible d'être vacant au 1er septembre 2025.

Les candidatures sont ouvertes à des doctorants et de jeunes docteurs dont les travaux de recherche relèvent du périmètre scientifique de la 8ème section du CNU.