Appel à candidatures pour le Prix des Archives du Centre Gide-Schlumberger de la Fondation des Treilles

En 2008 est créé le Centre d’Études Littéraires des Treilles, qui est baptisé ensuite du nom de Jean Schlumberger, oncle de la fondatrice et co-fondateur de La NRF. De 2013 à 2019, à la suite d’un don important de la Fondation Catherine Gide, le Centre devient le Centre André Gide-Jean Schlumberger.

Les fonds du Centre, constitués de nombreux manuscrits, notes, carnets et correspondances de Jean Schlumberger, ont été enrichis dès l’année de sa création par l’acquisition de la collection de l’ancien directeur des Archives de Gallimard (environ trente mille unités) et, en 2013 et 2015, par des dons et cessions d’une partie de la bibliothèque de travail d’André Gide. L’ensemble forme une masse documentaire comportant de nombreux inédits et représentative d’une période particulièrement féconde pour les lettres françaises et européennes.

Le Centre André Gide-Jean Schlumberger, espace de recherche interdisciplinaire consacré au mouvement des lettres, des arts et des sciences dans la première moitié du XXe siècle, a pour missions :

- d’encourager l’étude des courants intellectuels, littéraires, artistiques de cette période,

- de mettre en valeur les fonds documentaires et archivistiques.

À cet effet, la Fondation Catherine Gide et la Fondation des Treilles ont créé le Prix des archives du Centre André Gide – Jean Schlumberger, destiné à la réalisation d’un projet de recherche en littérature, en sciences humaines ou en sciences sociales, s’appuyant sur les fonds d’archives des deux fondations. Le Prix est également ouvert aux artistes faisant oeuvre des archives littéraires.

Les candidatures sont ouvertes chaque année, du 1er mai au 30 septembre.

En plus d'une allocation de recherche, le Prix des Archives offre la possibilité d'un séjour d’un mois en résidence à la Fondation des Treilles, afin de consulter les fonds documentaires uniques d'André Gide et de Jean Schlumberger.